domingo 28 de septiembre 2025

Lamentable viral

Un grupo de egresados cantaban contra los judíos y Javier Milei los calificó de "repudiable"

El video donde se puede observar un grupo de jóvenes en su viaje de egresados no demoró en viralizarse y generar polémica. Según las imágenes, también se sumó a los cánticos el coordinador de la empresa a cargo del viaje.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“Hoy quemamos judíos”. Ese es el cántico que realizaron un grupo de alumnos de una escuela de Canning en medio del viaje de egresados en Bariloche. Los cantos fueron grabados y en las imágenes también se pudo ver al coordinador del grupo que representaba a la empresa Baxxter, quien se sumó a los cantos. Este episodio despertó gran revuelo y polémica en redes y hasta Javier Milei se hizo eco al respecto.

De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, las imágenes datan del pasado 10 de septiembre, cuando en Bariloche estaban los alumnos de la Escuela Humanos de Canning. Rápidamente, tras la viralización del video, se generó una fuerte ola de repudio y cuestionamientos.

En ese marco, en las últimas horas, la propia institución educativa sacó un comunicado haciendo alusión a lo ocurrido. Allí señalaron que “la Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados”.

“De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes”, continúa el escrito.

image

Y cierra: “Los cánticos difundidos no representan en absoluto los valores de nuestra escuela, basada en el respeto, la inclusión y la convivencia democrática. Se adoptarán las medidas correspondientes y reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo una comunidad más humana e inclusiva”.

Por su parte, desde Baxxter emitieron un escrito para hacer referencia a la situación y sostuvieron que la empresa “desea expresar categórico y enérgico rechazo, manifestando que no compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica”.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad. Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán las medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse NUNCA MÁS!!!”, continuaron.

Pese a las disculpas de la institución y la empresa, la viralización del video llegó hasta el Ejecutivo nacional. “REPUDIABLE”. Así se expresó Javier Milei en su cuenta de X, acompañando la publicación con el video.

Desde la institución educativa involucrada remarcaron que se pusieron en contacto con la DAIA y remarcaron que comenzarán “un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido”.

image

Y agregaron: “Renovamos así nuestro compromiso en contra de todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio”.

El video completo de los cantos antisemitas de un grupo de estudiantes

(Con información de Infobae)

