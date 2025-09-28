lunes 29 de septiembre 2025

Prueba clave

Aparecieron los videos que reconstruyen las últimas horas de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela

Las imágenes muestran el trayecto que hizo la camioneta a la que subieron las tres jóvenes que fueron brutalmente asesinadas en Florencio Varela, antes de ser quemada.

Por Celeste Roco Navea
image

Siguen surgiendo novedades en torno al triple crimen en Florencio Varela, un violento hecho que conmueve a todo el país. En las últimas horas trascendieron los videos donde se puede ver la camioneta en las que estuvieron Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) antes de ser atacadas y asesinadas brutalmente.

Se trata de cámaras de seguridad del partido bonaerense de La Matanza, que reconstruyen las horas previas al horror. En las grabaciones, que forman parte de la prueba clave de la causa, también se puede observar que el vehículo circulaba a alta velocidad por las calles de Ciudad Evita, la zona donde se subieron las jóvenes.

El seguimiento de esta camioneta permitió a los investigadores establecer la ruta que tomaron hasta llegar a la casa de Varela. Es un elemento fundamental para el fiscal de la causa, ya que confirma la secuencia de los hechos: el momento en que las chicas se subieron y el posterior recorrido hasta el lugar donde fueron atacadas.

El vehículo fue prendido fuego apenas unas horas después de las desapariciones. En una cámara de seguridad quedó filmado que el fuego empezó pasadas las 5 de la madrugada del sábado.

image

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez, aseguró esta tarde que la brutalidad con la que atacaron a las tres jóvenes no coincide con los detenidos que tiene la causa hasta el momento. “Seguro hay más involucrados”, sostuvo.

También rechazó la hipótesis de que las jóvenes hayan cometido delitos en la modalidad “viudas negras” y en ese sentido, remarcó que el caso lleva la firma de un grupo narco.

“Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actúan con mucho salvajismo. Los llamaría inexpertos, no fueron prolijos”, analizó.

Además, recordó las falencias en la búsqueda inicial de las chicas: “El abuelo de una de ellas fue a la comisaría y le dijeron que vuelva en 48 horas porque por el momento no podían hacer nada. No sé si fue inoperancia o si tal vez quisieron actuar indirectamente para ayudar en la desaparición. Todavía es materia de investigación”.

Para el abogado, no existen elementos que vinculen a las tres víctimas con la organización criminal investigada, y valoró el nuevo cambio de fiscal al frente de la causa, que ya derivó en más detenciones: “Estoy muy conforme”.

Desde el jueves, la causa pasó a manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas. Antes estuvo a cargo de Gastón Dupláa.

Fuente: TN

