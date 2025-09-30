martes 30 de septiembre 2025

Criminal

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"

Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela, fue detenido por Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

“El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima, en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA”, tuiteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para dar la noticia sobre el arresto del ladero de “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1973151316311679376&partner=&hide_thread=false

Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20). “Estamos trabajando su extradición a la Argentina”, agregó la ministra Bullrich en su publicación.

Noticia en Desarrollo...

