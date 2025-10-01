miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Habló el "pocero" del triple femicidio: qué declaró

El sujeto había sido contratado por los femicidas y cómplices para tapas el pozo donde habían enterrado los cuerpos de las víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ariel Jeremías Alexis Giménez, el hombre acusado de cavar el pozo donde aparecieron los cuerpos de las víctimas del triple femicidio narco en Florencio Varela, ofreció una versión propia ante la Policía Bonaerense sobre cómo llegó a vincularse con la casa del horror.

Lee además
triple femicidio narco: detuvieron en peru al complice de pequeno j
Criminal

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"
detuvieron en peru a pequeno j, presunto autor intelectual del triple femicidio en florencio varela
Último momento

Detuvieron en Perú a "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela

Giménez, de 29 años, fue buscado intensamente el viernes pasado. En esa fecha, una delegación de la Policía Bonaerense allanó la vivienda donde reside con su familia en Florencio Varela, pero no lo ubicaron.

Recién al día siguiente, cuando supo del procedimiento, él mismo llamó a los policías. Les pidió que volvieran para entregarse y ofrecer su versión.

En esa declaración, Giménez dijo que la noche del viernes 19 de septiembre -día de la desaparición de las víctimas-, fue contactado por una pareja a la que conocía de antes.

Estas personas -Giménez aportó ante los policías dos nombres, que se preservan en esta nota- le pidieron alquilar un equipo de música porque planeaban una fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal.

Esa propuesta sucedió cerca de las 20, es decir, un rato antes de que Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) se subieran a la camioneta Chevrolet Tracker que las trasladó hasta el lugar.

image

Giménez aceptó y tomó un remís hasta la zona. Se encontró con la pareja a una cuadra del lugar aproximadamente y les entregó el parlante. Por ese alquiler recibió 30.000 pesos y también drogas. Respecto de esto último, dijo que tiene un vínculo con el consumo de estupefacientes. Después, volvió caminando hasta su casa.

La situación se reactivó al día siguiente. Como nadie le devolvía el parlante, se comunicó con esas personas el sábado 20 de septiembre, cerca de las 14. En este caso, le propusieron que fuera a buscar el equipo y que llevara a su hermano porque también tenían una changa para él.

Pero como su hermano estaba trabajando, Giménez fue solo y se ofreció a hacer el trabajo.

Cuando llegó de nuevo a la casa de la calle Chañar, le mostraron un pozo a medio tapar en el patio trasero. No percibió cosas extrañas en ese momento, según su testimonio, por lo que terminó rellenando y emparejando el pozo con una pala y un pico. Por esa tarea recibió 45.000 pesos.

Antes de irse, la pareja le pidió a Giménez un auto de una aplicación de viajes para que pudiera regresar a su domicilio junto con el parlante. Además, le “regalaron” las herramientas utilizadas para la tarea: la pala y el pico.

El sospechoso de 29 años dijo que, al llegar a su casa, vendió esas herramientas a un vecino porque no las necesitaba.

Otra parte de los documentos judiciales detallan un dato sobre el teléfono del detenido. Al trascender la noticia del triple femicidio, circularon versiones sobre que había descartado el aparato. Sin embargo, el propio acusado y los oficiales que participaron del operativo coincidieron en que él informó haber sufrido el robo del celular el domingo siguiente a la desaparición de las víctimas.

Tras finalizar su declaración ante los policías, la Justicia dispuso Giménez quede detenido, imputado por encubrimiento agravado.

Este lunes, al ser trasladado para su indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, se negó a declarar. Cabe aclarar que la explicación que había brindado a los policías no posee validez frente a la fiscalía a menos que lo ratifique formalmente.

Por el triple crimen, hasta el momento, hay nueve detenidos. Los primeros sospechosos en caer fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), a quienes ya trasladaron hacia el penal de Melchor Romero.

Durante el fin de semana fueron arrestados Giménez y Víctor Sotacuro Lázaro (41), señalado de manejar el Volkswagen Fox que le dio apoyo a los homicidas. Y el lunes quedó bajo arresto Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro Lázaro que estuvo en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

A todos ellos este martes se les sumaron Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, investigado como supuesto autor intelectual, y su presunto ladero Matías Agustín Ozorio. Ambos fueron detenidos en Perú.

Temas
Seguí leyendo

Triple femicidio: Perú expulsó al lugarteniente de "Pequeño J"

¡Escuchá el capítulo XX de Historias del Crimen en Spotify! Tribunales, escenario de un brutal femicidio

Triple femicidio narco: dio una nota en la televisión y la detuvieron

Triple femicidio: la madre de una de las chicas asesinadas puso en duda la autoría de "Pequeño J"

Cómo identificaron a "Pequeño J": su prontuario en Perú, su aguantadero en La Matanza, una pistola y un pantalón con sangre

San Juan marchó para reclamar justicia por el triple femicidio en Florencio Varela

Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio narco en Florencio Varela

Quién es el "Pequeño Jota", el presunto ideólogo del triple femicidio de Florencio Varela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Agustín Ozorio
Justicia

Triple femicidio: Perú expulsó al lugarteniente de "Pequeño J"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

Alertan por la llegada de viento a San Juan
Pronóstico

Alertan por la llegada de viento a San Juan

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia
Impactante video

Condena efectiva para el expresidente de Sportivo que amenazó con un arma a su hijo en una heladería de Rivadavia

Te Puede Interesar

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa
Vehículo sustraído

Robaron el auto al operario de una empresa y lo estrellaron contra un árbol en Pocito

La única foto del avión americano.
En el Concejo Deliberante

Radiotelescopio chino: aparece un pedido de informe por la llegada del avión norteamericano a Calingasta

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20
Sub 20

Argentina le gana a Australia y se acerca a los octavos del Mundial Sub 20

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor
En Chimbas

Estaba acusado de intento de homicidio por balear a un vecino y marchó preso, pero con una pena menor