Detuvieron en Perú a "Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio en Florencio Varela

La Policía Bonaerense confirmó este martes la detención en Perú de “Pequeño J”, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, presunto autor intelectual del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, por el que ya suman nueve los detenidos.

El arresto se produjo poco más de una hora después de la captura en Lima de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, quien también está imputado en la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Según la investigación, “Pequeño J” habría planeado el crimen y la difusión en tiempo real del hecho a través de redes sociales, con el objetivo de amplificar el impacto y enviar un mensaje explícito. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había indicado que el detenido pretendía expandir su actividad ilícita desde el Bajo Flores hacia Florencio Varela, vinculada a la venta de tusi.

La causa continúa bajo investigación, mientras las autoridades gestionan los trámites de extradición de “Pequeño J” a Argentina para que enfrente a la Justicia.