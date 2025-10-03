Cuáles son los dos próximos barrios que entregará el IPV: en 9 de Julio y Chimbas

Ya hay fecha para la entrega de dos barrios muy esperados en distintos puntos de la provincia de San Juan. Así confirmaron fuentes oficiales. Se trata del barrio Majadita, ubicado en 9 de Julio, y el barrio Tres Marías, en Chimbas.

Según explicaron, los primeros días de noviembre (aún no está definida la fecha exacta) ambos complejos habitacionales estarían listos para que sus adjudicatarios tomen posesión de las viviendas. El primero, en 9 de Julio, consta de 135 viviendas de familias que ganaron en un sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) el 23 de julio de 2025, y está ubicado en la calle Amable Jones, detrás de la escuela Eusebio Segundo Zapata.

El segundo, son 62 casas en Chimbas y las familias salieron adjudicadas el 1 de noviembre de 2023. Este complejo, está ubicado en la zona de dos populosos barrios del norte sanjuanino, La Estancia y Los Alerces que ahora sumarán nuevos vecinos a esa zona.

La última entrega de viviendas y escrituras, encabezada por la gestión de Marcelo Orrego, fue el pasado 9 de septiembre cuando el gobernador entregó llaves de 12 viviendas de la ampliación del barrio Medepym, en Rawson y otras 16 llaves pertenecientes al barrio Maipú 2, en Capital. En el mismo acto, en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, también se entregaron 200 escrituras a familias de Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Rawson, Pocito y Chimbas.

El último sorteo del IPV en San Juan

El pasado 25 de septiembre, en la Caja de Acción Social, el IPV sorteó 344 viviendas más. Las mismas estaban ubicadas en distintos departamentos de San Juan como Angaco, Calingasta, Chimbas, Pocito, Sarmiento, San Martín y 25 de Mayo. Se trató del segundo sorteo de viviendas de la gestión Orreguista y ya adelantaron que el tercero será recién en 2026.

Con la nueva modalidad, ahora son las familias las que pueden elegir un barrio en el cual quieren ser sorteados y así podrán hacerlo cada vez que el IPV anuncie un nuevo sorteo de viviendas. Para esto, se habilitó un periodo en el cual quienes nunca estuvieron empadronados puedan hacerlo y otro para que quienes ya formaban parte del padrón puedan elegir el departamento por el cual quieren participar. Sobre estas últimas viviendas, aún no hay fecha de entrega para los adjudicatarios.