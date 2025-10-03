viernes 3 de octubre 2025

Información útil

Estas son las líneas que llegan a la sede de la Dirección de Discapacidad en Santa Lucía

El edificio inaugurado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Roca cuenta con paradas de cuatro líneas de colectivos que facilitan el acceso de vecinos y usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
RedTulum

La nueva sede de la Dirección de Discapacidad, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Roca, en Santa Lucía, ya cuenta con conexión directa al transporte público gracias a RedTulum. Frente al edificio se habilitaron paradas de cuatro líneas que permiten llegar de manera rápida y sencilla desde distintos puntos del Gran San Juan y zonas cercanas.

Dos de esas líneas son primarias: Teo 2 y Teo 3, que conectan con la estación Mitre, estación Córdoba, el área de transbordo central y la terminal de ómnibus. Ambas circulan con frecuencias que van de los 7 a los 10 minutos, garantizando un servicio constante.

Las otras dos son secundarias: la 302, que recorre el sur de Santa Lucía, y la 322, que ofrece conexión directa con el aeropuerto. La ubicación estratégica de la sede permite que las unidades tengan su parada justo frente al edificio, favoreciendo la accesibilidad de los usuarios.

Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum confirmaron que se evalúa sumar dos recorridos más, uno desde el norte de Santa Lucía y otro desde Caucete, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar la llegada de vecinos de toda la provincia.

