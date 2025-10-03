San Juan tendrá un sábado caluroso y con fuertes ráfagas de viento

Este sábado 4 de octubre, San Juan se presenta con condiciones mayormente despejadas durante la mañana y tarde, aunque se espera viento intenso a partir de la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en la mañana y alcanzarán los 34°C por la tarde, con mínimas de 18°C y máximas de 25°C durante la noche. El viento soplará con intensidad, registrándose entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70-78 km/h, especialmente desde el oeste.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante las ráfagas y evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, además de mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas y el ambiente seco.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas San Juan