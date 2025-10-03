sábado 4 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

San Juan tendrá un sábado caluroso y con fuertes ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas que alcanzarán los 34°C y vientos de hasta 78 km/h durante la tarde, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este sábado 4 de octubre, San Juan se presenta con condiciones mayormente despejadas durante la mañana y tarde, aunque se espera viento intenso a partir de la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lee además
Teófila de Dolores Cáceres, de 85 años, se fue de su casa este jueves 2 de octubre y no regreso. Su familia la busca desesperada.
Final feliz

Encontraron sana y salva a la anciana que estaba desaparecida en San Juan
la peque pareto en san juan: una charla inclusiva y llena de historia
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en la mañana y alcanzarán los 34°C por la tarde, con mínimas de 18°C y máximas de 25°C durante la noche. El viento soplará con intensidad, registrándose entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70-78 km/h, especialmente desde el oeste.

Se recomienda a la población extremar precauciones ante las ráfagas y evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, además de mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas y el ambiente seco.

Temas
Seguí leyendo

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Vuelos low cost en San Juan: cómo acceder a un importante descuento

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

San Juan ataca al peor bicho: arranca el combate contra la polilla de la uva con fondos propios, drones y aviones

Confirman que la vacunación contra el dengue sigue en San Juan: quiénes deben vacunarse, dónde y cómo

"El Zonda, ¿es de Mendoza o de San Juan?": en la provincia vecina abrieron el debate y hasta ¡buscan cambiar el nombre del viento!

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Dos cambios en la comunicación de Vicuña, el ambicioso proyecto sanjuanino del cobre en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hoy puedo vivir tranquilo: el conmovedor posteo de un sanjuanino que confeso su orientacion sexual
En las redes

"Hoy puedo vivir tranquilo": el conmovedor posteo de un sanjuanino que confesó su orientación sexual

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Triple femicidio: Un tatuaje de la joven de 15 años asesinada conmovió a los investigadores
Autopsia

Triple femicidio: Un tatuaje de la joven de 15 años asesinada conmovió a los investigadores

Te Puede Interesar

Cuáles son los dos próximos barrios que entregará el IPV: en 9 de Julio y Chimbas
Viviendas

Cuáles son los dos próximos barrios que entregará el IPV: en 9 de Julio y Chimbas

Por María Agostina Montaño
San Juan tendrá un sábado caluroso y con fuertes ráfagas de viento
SMN

San Juan tendrá un sábado caluroso y con fuertes ráfagas de viento

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Batacazo de Valenciano: avanzó a semifinales del Mundial de Clubes y chocará con Barcelona
Orgullo

Batacazo de Valenciano: avanzó a semifinales del Mundial de Clubes y chocará con Barcelona

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa
Sindicalismo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa