viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

La campeona olímpica fue la protagonista del II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo que se desarrolló en el Centro de Convenciones. Estudiantes, judocas y público en general fueron parte de la charla que estuvo cargada de experiencia.

Por Antonella Letizia
6ad4e03a-d284-4153-bbeb-d7f9db3f5b41
c9d105f4-5b4a-455d-b157-eab0e716c11d
3d0f0cd0-c141-4f67-8357-2fdf933b9f05
d7e3bf79-2da3-41d6-bb71-5c65411f8c70
211d9674-c885-4282-b82c-39f5412d1c63
6cf3c123-2a8a-469d-a343-b7c33244e878
212eee24-6cdc-4bec-abdc-e35194f3d43d
620959d6-7c9a-4083-9359-965ee3d5a754
36d1fcb4-cc11-4307-8895-6a2b529878bd

San Juan recibió la visita histórica de Paula "Peque" Pareto, campeona olímpica y referente del deporte argentino, quien participó como disertante en el II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo en el Centro de Convenciones. Ahora, con otra mirada y lejos del tatami, contó sobre su experiencia y cómo incidió la fuerza de su entrenadora Laura Marinel para que no bajara los brazos y lograra todas sus metas.

Lee además
gerardo mani, el judoca no vidente que le toco el corazon a la peque pareto: es mi inspiracion
Visita olímpica

Gerardo Mani, el judoca no vidente que le tocó el corazón a la Peque Pareto: "Es mi inspiración"
en plena primavera, cuanto valen los telos en san juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

El segundo día del Congreso de Deporte Inclusivo citó a la campeona olímpica y referente del deporte argentino en el Centro de Convenciones, donde también se hicieron presentes autoridades gubernamentales para dar inicio a la charla que encabezó la 'Peque' a estudiantes, judocas y público en general que se anotó para estar presente.

d7e3bf79-2da3-41d6-bb71-5c65411f8c70

En primera instancia, Pareto agradeció la cálida bienvenida de los sanjuaninos y resaltó la importancia de la inclusión en el deporte: "Está bueno que en los juegos JADAR se haya hecho deporte paralímpico también, porque está demostrado que se puede y que es deporte para todos. Es un trabajo en conjunto de poder hacerlo posible y eso fue un gran ejemplo. El deporte siempre va a ser una herramienta de integración", dijo.

"A mí me ha pasado de chiquita en cuanto al género, porque decían de que el judo era un deporte de hombres, y la verdad es que es un deporte simplemente;no es de hombres ni de mujeres. En cuanto al deporte adaptado, es deporte igual, de otra forma, pero no deja de ser deporte. Desde ahí yo empecé hablando de inclusión, es paso a paso y en equipo, siento que vamos bien".

c9d105f4-5b4a-455d-b157-eab0e716c11d

Con un buen marco de público presente en el Centro de Convenciones, Pareto y su entrenadora Laura Martiel, contaron las experiencias que las llevaron al éxito después de tanto esfuerzo y mucha lucha por conseguir los objetivos.

En un viaje al pasado, ambas recordaron cuando recién arrancaban a trabajar juntas en este camino del judo. Hoy, con 39 años y viviendo la historia desde afuera, contó un poco que sigue en la formación, dedicada a su trabajo de traumatología y 'dejando un legado más allá del deporte', donde junto a Laura transmitieron la experiencia y el aprendizaje que marcó la historia del judo nacional e internacional.

36d1fcb4-cc11-4307-8895-6a2b529878bd
Temas
Seguí leyendo

Vuelos low cost en San Juan: cómo acceder a un importante descuento

¿Arranca antes la temporada de verano? Piden adelantar la habilitación de las playas en San Juan

San Juan ataca al peor bicho: arranca el combate contra la polilla de la uva con fondos propios, drones y aviones

Confirman que la vacunación contra el dengue sigue en San Juan: quiénes deben vacunarse, dónde y cómo

"El Zonda, ¿es de Mendoza o de San Juan?": en la provincia vecina abrieron el debate y hasta ¡buscan cambiar el nombre del viento!

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

Piden ayuda para encontrar a una anciana de 85 años que desapareció en San Juan

Dos cambios en la comunicación de Vicuña, el ambicioso proyecto sanjuanino del cobre en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la madre todoterreno de las campeonas blaugranas video
Pasiones del Interior

La "madre" todoterreno de las campeonas blaugranas

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza

En plena primavera, cuánto valen los telos en San Juan
Relevamiento hot

En plena primavera, cuánto valen los "telos" en San Juan

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio
Otro caso terrible

Chimbas: extienden la estadía en el penal un sujeto acusado de tentativa de femicidio

Te Puede Interesar

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio
Conmoción

Tragedia en Jáchal: una joven de 30 años murió mientras practicaba kickboxing en un gimnasio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa
Sindicalismo

Mirna Moral reeligió en el SEC: los desafíos para los próximos 4 años y una sorpresa

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones
Estafa virtual

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones

La Peque Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia
Privilegio

La 'Peque' Pareto en San Juan: una charla inclusiva y llena de historia

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial
Tras la condena

Maximiliano Babsía se sumó a la lista de castigados por la muerte de sus pacientes: un médico y un enfermero, en el historial