viernes 3 de octubre 2025

Estafa virtual

Ingresan a la cuenta bancaria de una sanjuanina y roban casi $10 millones

La maniobra fue denunciada por la víctima este viernes por la tarde, quien se enteró de los movimientos tras ser alertada por el banco. Aunque la cuenta pudo ser bloqueada, la sustracción de dinero se concretó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una sanjuanina se convirtió en una nueva víctima de estafa virtual, luego de que autores desconocidos ingresaran a su cuenta bancaria y pidieran un préstamo millonario y compraran bonos en dólares por una suma similar. Es por ello que la mujer, oriunda de Santa Lucía, acudió a la Comisaría 5ta y radicó la denuncia, que luego fue remitida a la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.

Según informaron fuentes allegadas, el hecho se registró este viernes por la tarde, cuando la damnificada comenzó a recibir notificaciones de la entidad bancaria por los movimientos. Acorde se supo, quien conocía sus datos personales y contraseñas tuvo acceso a la cuenta y desde ahí pidió un préstamo por 4.628.000 de pesos, a devolver en 96 cuotas.

Además, se realizó la compra de bonos en dólares por un monto de 3.985.000 pesos. Es por ello que, tras recibir los correos que le informaban sobre lo sucedido, se comunicó con el banco (Galicia) y pidió el bloqueo inmediato de su cuenta. Para esas alturas, la firma ya había determinado el uso de la misma.

Por lo acontecido, la denunciante acudió a las autoridades que iniciarán una causa y comenzarán a investigar para definir quién estuvo detrás del ilícito conocido como pshishing. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar, puesto que incluso conocidas empresas, entre ellas una conocida clínica sanjuanina y una distribuidora de renombre, también cayeron en la red de los virus troyanos.

