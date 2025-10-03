Rawson: un joven fue condenado tras ser detenido por robos y amenazas con arma blanca

La Brigada de Investigaciones Central, dependiente de la Dirección D-5, logró detener a Alejo Joel Martínez, de 22 años, acusado de participar en distintos hechos delictivos ocurridos en Rawson.

El joven estaba señalado como autor de un robo en una vivienda de Villa del Carril y de un asalto en la plaza Jacarandá, donde una pareja fue amenazada con un cuchillo.

Luego de un trabajo de investigación y de peritajes realizados por la División Criminalística, los efectivos lograron identificarlo y se realizaron allanamientos en domicilios de Villa Hipódromo y Villa del Carril. En esos procedimientos se incautaron prendas de vestir que habría utilizado al momento de cometer los delitos.

La Justicia lo condenó a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. Además, una mujer de apellido Pérez quedó vinculada a la causa y deberá enfrentar una audiencia de formalización.