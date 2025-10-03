Rawson: un joven fue condenado tras ser detenido por robos y amenazas con arma blanca

La Brigada de Investigaciones Central, dependiente de la Dirección D-5, logró detener a Alejo Joel Martínez, de 22 años, acusado de participar en distintos hechos delictivos ocurridos en Rawson.
La Brigada de Investigaciones Central detuvo a Alejo Joel Martínez, de 22 años, acusado de un robo en Villa del Carril y un asalto en la plaza Jacarandá; recibió prisión efectiva y una mujer también quedó vinculada a la causa.
El joven estaba señalado como autor de un robo en una vivienda de Villa del Carril y de un asalto en la plaza Jacarandá, donde una pareja fue amenazada con un cuchillo.
Luego de un trabajo de investigación y de peritajes realizados por la División Criminalística, los efectivos lograron identificarlo y se realizaron allanamientos en domicilios de Villa Hipódromo y Villa del Carril. En esos procedimientos se incautaron prendas de vestir que habría utilizado al momento de cometer los delitos.
La Justicia lo condenó a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. Además, una mujer de apellido Pérez quedó vinculada a la causa y deberá enfrentar una audiencia de formalización.