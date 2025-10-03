Le dieron caza: un joven con frondoso prontuario terminó tras las rejas en San Juan

La Brigada de Investigaciones Central, dependiente de la Dirección D-5, volvió a dar en el blanco. Esta vez, el protagonista fue Alejo Joel Martínez, un joven de apenas 22 años pero con un historial delictivo que no pasa desapercibido. El sujeto cayó tras ser señalado como autor de dos hechos que generaron alarma en Rawson: un robo domiciliario en Villa del Carril y un violento asalto a una pareja en la plaza Jacarandá, donde no dudó en amenazar con un cuchillo.

Según fuentes policiales, la investigación no dejó cabos sueltos. Gracias al trabajo de la División Criminalística lograron identificar a Martínez, lo que desencadenó una serie de allanamientos en Villa Hipódromo y en su barrio de origen, Villa del Carril. En esos operativos, los uniformados secuestraron las prendas que el delincuente habría utilizado al momento de los hechos.

La Justicia no tardó en actuar: Martínez fue condenado a un año y dos meses de prisión efectiva y ya tiene su boleto listo para el Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá rendir cuentas por sus actos. Pero no cayó solo: una mujer, identificada como Pérez, también quedó vinculada a la causa y deberá enfrentar una audiencia de formalización en los próximos días.

Con esta nueva detención, la Brigada sigue marcando presencia en las calles y mandando un mensaje claro: el que las hace, las paga.