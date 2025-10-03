viernes 3 de octubre 2025

Visita olímpica

Gerardo Mani, el judoca no vidente que le tocó el corazón a la Peque Pareto: "Es mi inspiración"

El sanjuanino, cinturón negro de judo, tomó el micrófono en plena charla de la olímpica y le agradeció por su visita a la provincia y aprovechó para hacerle un pedido inesperado.

Por Antonella Letizia
image

La visita de Paula Pareto despertó emociones en los sanjuaninos, que no se quisieron perder su estadía y fueron parte del II Congreso Nacional de Deporte Inclusivo que se desarrolló en el Centro de Convenciones. Entre la multitud, hubo una persona que se destacó y tuvo ese ida y vuelta envidiable con la campeona olímpica. ¿Quién es el judoca que le tocó el corazón a la Peque?

Se trata de Gerardo Mani (47), el sanjuanino que hace dos meses aprobó el examen y logró quedarse con el cinturón negro del Dojo del Colegio de Ciencias Económicas que dirige Luis Meritello.

Ante la sorpresa de la llegada de Paula Pareto, el deportista no vidente no se quiso perder su charla y llegó temprano al Centro de Convenciones para tener su lugar cerca del escenario.

Cuando estaban finalizando las preguntas a la campeona, Gerardo levantó tímidamente la mano para apostar a una última palabra antes de que terminara la función de Pareto y su entrenadora.

"Quería una foto con ella, porque básicamente es mi inspiración", comenzó relatando Mani a Tiempo de San Juan, en la salida del Centro de Convenciones y mostrando feliz su foto con ella en el celular.

En realidad, no hubo pregunta como lo exigía la temática del Congreso, pero sí hubo momento para que se animara: "Le agradecí por venir a San Juan, por ser parte del deporte inclusivo", destacó. Además, mencionó una frase que hizo que todo el público lo ovacionara y Pareto le sonriera: "Empecé a ver Master Cheff por vos", bromeó, haciendo alusión a su participación en el reality de Telefé.

