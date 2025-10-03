Elgueta y el colombiano Jiménez, los opuestos de UPCN para la Liga Argentina

En el armado de plantel para la próxima Liga de Vóleibol Argentina, UPCN San Juan Vóley sumó jerarquía y potencia con dos refuerzos en la posición de opuesto: el sanjuanino Gerónimo Elgueta y el colombiano Ronald Jiménez.

ALMATEUR Con 9 años, Catalina Rodríguez ya compite entre los mejores del continente en motocross

Convocados albicelestes Lionel Messi y unas cuantas sorpresas: Scaloni dio la lista para los amistosos en Estados Unidos

Elgueta viene de ser finalista de la LVA pasada con CEF 5 de La Rioja y se destacó como uno de los máximos anotadores del torneo, a la vez que fue distinguido como mejor opuesto de la temporada.

Su capacidad de asumir protagonismo en partidos decisivos y su explosividad ofensiva lo convierten en un refuerzo clave para UPCN.

Jiménez, en tanto, es uno de los opuestos más experimentados y respetados de Sudamérica. El atacante colombiano ha jugado en ligas como Polonia (Cuprum Lubin), Corea del Sur (Cheonan Hyundai Capital Skywalkers) y Francia (AS Cannes), entre otras.

Reconocido por su potencia, salto y eficacia en ataque, se suma a UPCN para aportar presencia internacional y potencia estratégica en la ofensiva.

Con Elgueta y Jiménez, UPCN completa una dupla de opuestos que busca conjugar talento local e impacto internacional, y que se une a los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; los receptores punta Alejandro Toro, el alemán Leon Meier, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; además de los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.

Bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, el club más ganador de la historia del vóley argentino sigue delineando un plantel equilibrado y competitivo, con la mira puesta en su regreso a la LVA.