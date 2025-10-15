miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires

El candidato a diputado nacional acompañó a referentes de todo el país en el encuentro encabezado por Martín Lousteau en el estadio de Obras Sanitarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-15 at 9.21.00 PM

El candidato a diputado nacional, Emilio Baistrocchi, participó este miércoles del cierre de campaña nacional de Provincias Unidas, realizado en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. El dirigente sanjuanino estuvo presente junto al concejal capitalino Ariel Lucero y el candidato suplente Martín Vega, acompañando a referentes del espacio de todo el país en la recta final antes de las elecciones del 26 de octubre.

Lee además
milei hablo de cambios en el gabinete tras las elecciones, y volvio a defender a espert video
Entrevista

Milei habló de cambios en el Gabinete tras las elecciones, y volvió a defender a Espert
mercados: rebotaron acciones, bonos y el dolar
Wall Street

Mercados: Rebotaron acciones, bonos y el dólar

En sus redes sociales, Baistrocchi compartió imágenes del encuentro y expresó: “Junto a referentes de todo el país, participamos del encuentro nacional de #ProvinciasUnidas en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires. El domingo 26 de octubre, vamos a empezar a cambiar la historia. Con la fuerza del interior unido proponiendo construir un país normal desde el respeto, la sensatez, el diálogo y los consensos, dejando atrás para siempre la corrupción, los gritos y los atropellos"

image

El acto estuvo encabezado por Martín Lousteau, quien ofició de anfitrión y fue uno de los principales oradores. El cierre reunió a los seis gobernadores que integran este espacio político de centro, que busca posicionarse como una alternativa a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Durante los discursos, los mandatarios provinciales lanzaron críticas al gobierno de Javier Milei, al que calificaron de “fracaso económico”, y también cuestionaron al kirchnerismo. Además, dejaron un mensaje de proyección hacia el futuro. “Vamos a poner al próximo presidente”, aseguró el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien destacó que los comicios de octubre son clave para definir el escenario político rumbo a 2027.

image

El estadio se colmó de militantes radicales y simpatizantes del espacio, que con bombos, banderas y cánticos recordaron al expresidente Raúl Alfonsín, en una jornada marcada por la mística del radicalismo.

El cierre contó también con la participación de los candidatos Graciela Ocaña y Florencio Randazzo, quienes encabezan las listas de Ciudadanos Unidos en CABA y Provincias Unidas en Buenos Aires, respectivamente.

Temas
Seguí leyendo

Comenzó el coloquio de IDEA, con un reclamo de los empresarios

Tras el pronunciamiento en de la Cámara de Diputados en contra de la quita de la Zona Fría, los ecos en el resto del país

"Marcá al pelado": El curioso spot electoral de Diego Santilli

Cuándo se conocerá el dato de inflación con el nuevo índice

De regreso de Estados Unidos, ¿cómo sigue la campaña de Javier Milei?

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
expertos pronostican otro aumento de la carne
Precios

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires