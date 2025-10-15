Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires

El candidato a diputado nacional, Emilio Baistrocchi, participó este miércoles del cierre de campaña nacional de Provincias Unidas, realizado en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. El dirigente sanjuanino estuvo presente junto al concejal capitalino Ariel Lucero y el candidato suplente Martín Vega, acompañando a referentes del espacio de todo el país en la recta final antes de las elecciones del 26 de octubre.

En sus redes sociales, Baistrocchi compartió imágenes del encuentro y expresó: “Junto a referentes de todo el país, participamos del encuentro nacional de #ProvinciasUnidas en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires. El domingo 26 de octubre, vamos a empezar a cambiar la historia. Con la fuerza del interior unido proponiendo construir un país normal desde el respeto, la sensatez, el diálogo y los consensos, dejando atrás para siempre la corrupción, los gritos y los atropellos"

image

El acto estuvo encabezado por Martín Lousteau, quien ofició de anfitrión y fue uno de los principales oradores. El cierre reunió a los seis gobernadores que integran este espacio político de centro, que busca posicionarse como una alternativa a la polarización entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Durante los discursos, los mandatarios provinciales lanzaron críticas al gobierno de Javier Milei, al que calificaron de “fracaso económico”, y también cuestionaron al kirchnerismo. Además, dejaron un mensaje de proyección hacia el futuro. “Vamos a poner al próximo presidente”, aseguró el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien destacó que los comicios de octubre son clave para definir el escenario político rumbo a 2027.

image

El estadio se colmó de militantes radicales y simpatizantes del espacio, que con bombos, banderas y cánticos recordaron al expresidente Raúl Alfonsín, en una jornada marcada por la mística del radicalismo.

El cierre contó también con la participación de los candidatos Graciela Ocaña y Florencio Randazzo, quienes encabezan las listas de Ciudadanos Unidos en CABA y Provincias Unidas en Buenos Aires, respectivamente.