El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito

En Pocito, uno de los bastiones históricos del uñaquismo, la campaña electoral se ha transformado en una verdadera batalla cuerpo a cuerpo . Consciente de que el terreno ya no es inexpugnable, el actual intendente Fabián Aballay, hombre de confianza del ex gobernador Sergio Uñac, se puso la campaña al hombro y redobló esfuerzos en las últimas semanas para no perder terreno en un departamento clave.

Aunque Aballay se mostró activo desde el inicio, en los últimos días intensificó su presencia en las calles , con actividades puerta a puerta, mates y charlas con vecinos , y reparto de folletería . El pasado jueves 9 de octubre , fue uno de los momentos fuertes de la campaña en el sur del Gran San Juan: los tres candidatos del Frente Fuerza San Juan estuvieron en el territorio acompañados por el intendente, que sale a caminar con o sin los candidatos de su frente , decidido a jugarse entero en esta elección.

La apuesta no es menor. Pocito fue, desde el arranque, uno de los departamentos a conquistar por parte del oficialismo provincial. El gobernador Marcelo Orrego lo dejó en claro cuando eligió ese distrito para hacer su primera caminata de campaña, marcando una señal política fuerte en un territorio que, aunque gobernado por el uñaquismo, mostró fisuras en 2023, cuando en las elecciones a gobernador de 2023, Rubén Uñac, hermano del exgobernador Sergio Uñac y candidato del entonces oficialismo provincial, salió tercero en su propio territorio. Obtuvo 7.212 votos, por debajo de José Luis Gioja, que consiguió 10.173, y Marcelo Orrego, quien se impuso con 14.750 votos.

A pesar de ese revés, en las elecciones municipales de mayo del mismo año, Fabián Aballay logró ganar la intendencia, lo que hoy lo posiciona como el principal escudero del uñaquismo en Pocito. Pero el margen se ha achicado y los números demuestran que el control político del departamento ya no está garantizado para ningún espacio.

La figura Laura Palma, candidata en segundo término por el frente oficialista Por San Juan, representa una amenaza a la hegemonía que supieron tener en el departamento. Nacida en Pocito, Palma no dudó en expresar su interés por su tierra natal en su paso por el ciclo “Off the Record”, insinuando que su compromiso con el departamento. "Si los vecinos de Pocito me quieren como intendente, voy a estar", manifestó.

A días de las elecciones, las calles pocitanas está caliente, y tanto el oficialismo como la oposición miden cada paso, sabiendo que el que logre imponerse en Pocito, sumará una ficha clave en el tablero político sanjuanino.