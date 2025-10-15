miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De cara al 26 de octubre

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito

La pelea por Pocito está abierta. Mientras el oficialismo apuesta fuerte, el intendente Fabián Aballay intensificó su presencia en las calles con caminatas, mates y charlas con vecinos.

Por Florencia García
Una tarde más caminando Pocito, nuestro hogar. Que gran gusto encontrarse con los vecinos de Zo

En Pocito, uno de los bastiones históricos del uñaquismo, la campaña electoral se ha transformado en una verdadera batalla cuerpo a cuerpo. Consciente de que el terreno ya no es inexpugnable, el actual intendente Fabián Aballay, hombre de confianza del ex gobernador Sergio Uñac, se puso la campaña al hombro y redobló esfuerzos en las últimas semanas para no perder terreno en un departamento clave.

Lee además
marca al pelado: el curioso spot electoral de diego santilli
Publicidad

"Marcá al pelado": El curioso spot electoral de Diego Santilli
cuando se conocera el dato de inflacion con el nuevo indice
Estadísticas

Cuándo se conocerá el dato de inflación con el nuevo índice

Aunque Aballay se mostró activo desde el inicio, en los últimos días intensificó su presencia en las calles, con actividades puerta a puerta, mates y charlas con vecinos, y reparto de folletería. El pasado jueves 9 de octubre, fue uno de los momentos fuertes de la campaña en el sur del Gran San Juan: los tres candidatos del Frente Fuerza San Juan estuvieron en el territorio acompañados por el intendente, que sale a caminar con o sin los candidatos de su frente, decidido a jugarse entero en esta elección.

image
image

La apuesta no es menor. Pocito fue, desde el arranque, uno de los departamentos a conquistar por parte del oficialismo provincial. El gobernador Marcelo Orrego lo dejó en claro cuando eligió ese distrito para hacer su primera caminata de campaña, marcando una señal política fuerte en un territorio que, aunque gobernado por el uñaquismo, mostró fisuras en 2023, cuando en las elecciones a gobernador de 2023, Rubén Uñac, hermano del exgobernador Sergio Uñac y candidato del entonces oficialismo provincial, salió tercero en su propio territorio. Obtuvo 7.212 votos, por debajo de José Luis Gioja, que consiguió 10.173, y Marcelo Orrego, quien se impuso con 14.750 votos.

A pesar de ese revés, en las elecciones municipales de mayo del mismo año, Fabián Aballay logró ganar la intendencia, lo que hoy lo posiciona como el principal escudero del uñaquismo en Pocito. Pero el margen se ha achicado y los números demuestran que el control político del departamento ya no está garantizado para ningún espacio.

Embed - Fabian Aballay on Instagram: "En casa de Mary, vecina del Quinto Cuartel, compartimos una tarde de charla y mates, como una de esas tardes que se pasan con amigos. En cada encuentro con los vecinos, cada vez que nos abren sus puertas reafirmo que en Pocito todo se construye en conjunto, con el corazón en el territorio y los sueños compartidos."

La figura Laura Palma, candidata en segundo término por el frente oficialista Por San Juan, representa una amenaza a la hegemonía que supieron tener en el departamento. Nacida en Pocito, Palma no dudó en expresar su interés por su tierra natal en su paso por el ciclo “Off the Record”, insinuando que su compromiso con el departamento. "Si los vecinos de Pocito me quieren como intendente, voy a estar", manifestó.

A días de las elecciones, las calles pocitanas está caliente, y tanto el oficialismo como la oposición miden cada paso, sabiendo que el que logre imponerse en Pocito, sumará una ficha clave en el tablero político sanjuanino.

Temas
Seguí leyendo

De regreso de Estados Unidos, ¿cómo sigue la campaña de Javier Milei?

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Alerta: el Tesoro renovó menos de la mitad de la deuda en pesos

Scott Bessent apuntó que el salvataje podría alcanzar los 40.000 millones de dólares

Fracasó la sesión en Diputados por falta de quórum tras las inasistencias de Caputo, Lugones y Karina Milei

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

Revelan que la asistencia total de Estados Unidos a la Argentina podría llegar a los USD 40 mil millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.
El día después

Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Imagen ilustrativa
Pérdida millonaria

Una vendedora de cosméticos de Santa Lucía sufrió el robo de $4.000.000 en productos

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas
Paren en Off

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito
De cara al 26 de octubre

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito