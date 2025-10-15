miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estadísticas

Cuándo se conocerá el dato de inflación con el nuevo índice

La forma en la que se mide la inflación, con ponderación de items que variaron su impacto en las economías familiares, está en el centro de la polémica estadística. El INDEC pondrá en marcha una nueva medición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con el nuevo dato de inflación de septiembre, que marcó una aceleración y superó el umbral del 2% por primera vez desde abril, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que la nueva medición del IPC en base a la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018 debutará en febrero con el dato de enero 2026.

Lee además
segun el indec, la inflacion de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llego al 22%
Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%
marca al pelado: el curioso spot electoral de diego santilli
Publicidad

"Marcá al pelado": El curioso spot electoral de Diego Santilli

"La implementación de la metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026", anunció el instituto estadístico.

Según informó el organismo que dirige Marco Lavagna, la fecha establecida responde a la recomendación efectuada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios sobre los beneficios que aportará la implementación del nuevo IPC durante el primer mes del año calendario, entre los que se destacó el cumplir con estándares internacionales, así como también ayudar a la "interpretación" y "análisis" para las comparaciones interanuales y acumuladas.

Asimismo, "permite contar con precios medios coherentes y consistentes para las operaciones estadísticas que lo requieran; y asegura la consistencia para las cuentas nacionales, al evitar ajustes posteriores del índice cuando se lo utiliza como deflactor anual para el año calendario", se indicó.

¿Cómo es el nuevo IPC?

El nuevo IPC ajusta la ponderación de los bienes y servicios a los patrones de consumo actuales, ya que todavía se realiza con un esquema de 2004. Con los años se realizaron varios cambios en los consumos de los argentinos, sobre todo con la ponderación de plataformas digitales, así como también de otros consumos digitales como DVD que quedaron obsoletos.

La ponderación de plataformas digitales de la ENGHo 2017-2018 incluso no llega a captar las necesidades digitales actuales, ya que si bien entre 2017 y 2018 ya se utilizaban las plataformas, tras la pandemia ese fenómeno se aceleró.

Uno de los cambios clave será la ponderación que tienen actualmente viviendas y servicios en el IPC, que -hasta el momento- es de 9,44% a nivel nacional, y ahora escalaría a 14,5%, y que en el índice de septiembre superó ampliamente el promedio de la inflación (3,7% vivienda vs 2,1% general).

Con respecto a diciembre de 2023, el costo de la canasta total se incrementó 526% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte, energía eléctrica, gas natural y agua, según el último informe de Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires.

image

Por su parte, el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta el momento tenía una ponderación de 26,96%, con el nuevo índice pasará a tener una valoración del 22,7%. Cabe destacar que este sector está dentro de los precios que más se moderaron.

Actualmente, el índice pasó de relevar 92.000 precios a 320.000 cuando se regionalizó en 2011. Ahora, ascenderá a 500.000 precios, mientras que los informantes escalarán de 16.700 a 24.000. Además del cambio de índice, también se está trabajando en la migración de relevamientos del formato papel -se trabaja hasta el momento con formularios donde se recoge la información de precios- al digital, con lo que se que se busca un menor margen de error.

En el segmento de transporte, la ponderación se eleva del 11% al 14,3% y es uno de los precios que el Gobierno piensa aumentar porque tiene en agenda reducir los subsidios. Por su parte, salud tendría una menor ponderación, pasaría del 8,03% al 6,4%.

Comunicación, finalmente, escalará del 2,83% al 5,2% por la injerencia del consumo de internet, las plataformas y teléfonos.

Seguí leyendo

De regreso de Estados Unidos, ¿cómo sigue la campaña de Javier Milei?

Expertos pronostican otro aumento de la carne

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito

Alerta: el Tesoro renovó menos de la mitad de la deuda en pesos

Scott Bessent apuntó que el salvataje podría alcanzar los 40.000 millones de dólares

Fracasó la sesión en Diputados por falta de quórum tras las inasistencias de Caputo, Lugones y Karina Milei

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno provincial decidió no descontar el día a los docentes que hicieron paro este martes en San Juan.
El día después

Tras el paro docente, qué decidió el Gobierno de San Juan sobre el descuento del día

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Imagen ilustrativa
Pérdida millonaria

Una vendedora de cosméticos de Santa Lucía sufrió el robo de $4.000.000 en productos

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas
Paren en Off

Fuimos de super con Abel Chiconi, el candidato de LLA en San Juan: recomendación de vinos, carne y golosinas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito
De cara al 26 de octubre

El uñaquismo y la batalla cuerpo a cuerpo en Pocito