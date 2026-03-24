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A 50 años

Cristina Kirchner colgó una bandera por el 24 de marzo y saludó a militantes desde su balcón

La ex presidenta colocó un mensaje alusivo a la fecha y recibió el apoyo de integrantes de La Cámpora, que luego marcharon hacia Plaza de Mayo.

Por Agencia NA
Cristina Fernández de Kirchner

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner exhibió este martes una bandera con la consigna “Memoria, Verdad y Justicia” en el balcón de su departamento, en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado de 1976.

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El gesto tuvo lugar en su domicilio ubicado en San José 1111, desde donde también salió a saludar a militantes de la agrupación La Cámpora que se acercaron para manifestarle su apoyo y reclamar su libertad, en el contexto de su arresto domiciliario.

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La columna de militantes, encabezada por Máximo Kirchner, pasó por el lugar antes de dirigirse hacia Plaza de Mayo, donde se realizaba la concentración central en conmemoración de la fecha.

Tras el saludo de la ex mandataria, los manifestantes continuaron su recorrido hacia la movilización, que reunió a una multitud en repudio al golpe militar que derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón.

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