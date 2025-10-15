miércoles 15 de octubre 2025

De película

Una persecución policial recorrió tres departamentos sanjuaninos y terminó con dos detenidos

La Policía siguió a dos hombres que circulaban en una moto con un carro lleno de elementos robados hasta alcanzarlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los dos sujetos que quedaron detenidos tras una persecución que abarcó tres departamentos sanjuaninos.

Dos hombres a bordo de una motocicleta que arrastraba un carro con elementos robados fueron detenidos ayer martes tras una extensa persecución policial que se extendió por tres departamentos de San Juan: Angaco, San Martín y Chimbas.

El operativo comenzó en Angaco, cuando efectivos del Halcón XR-01 de la Unidad Operativa Las Tapias colaboraban con el Halcón M-2 de Dos Acequias en la aprehensión de un individuo en actitud sospechosa. En medio de esa intervención, recibieron un nuevo alerta sobre dos sujetos que se movilizaban en una Yamaha Crypton azul, arrastrando un carro con diversos objetos en su interior.

Los efectivos se dirigieron a la intersección de calles Florida y Rodríguez, donde entrevistaron a un comerciante. El hombre relató que los sospechosos le habían pedido prestado su teléfono celular, solicitud que rechazó por considerar la situación sospechosa.

Con esa información, los policías iniciaron un rastrillaje y lograron dar con los individuos, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga. La persecución avanzó por calle Rodríguez desde Angaco, cruzó San Martín y culminó en Chimbas.

Finalmente, los sujetos fueron interceptados en calles Oratorio y Benavídez, gracias al apoyo de personal de las unidades operativas Chimbas Este y Mogote N°2.

En el procedimiento, se incautaron dos ventanas y ocho bolsas de porlan, elementos que luego fueron denunciados como robados por un vecino del barrio Villa El Salvador, en Angaco. El damnificado advirtió el faltante en su propiedad poco después del operativo.

Los dos detenidos, de los cuales no trascendió el nombre, quedaron a disposición de la Justicia. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si están involucrados en otros hechos delictivos registrados en la zona.

Temas
