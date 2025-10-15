El día después del crimen de Emir Barboza: todavía hay un prófugo, ¿quién le disparó?

El barrio Valle Grande de Rawson sigue consternado por el asesinato de Emir Barboza, de 8 años, tras recibir un disparo en el pecho. Las novedades siguen saliendo a luz y uno de ellos es que todavía hay una persona prófuga.

Sobre la persona que es intensamente buscada, se sabe que es pareja de una mujer de apellido Carrizo y que cuando la policía allanó su vivienda, la mujer trató de evitar siempre decir dónde estaba. Esta persona no estaba en la casa y desde ese momento es intensamente buscado ya que habría estado en la balacera mortal

Para la Justicia no hay autor definido, la familia apunta uno de los 7 detenidos por el hecho. Desde la fiscalía expresaron que falta mucha prueba por producirse para confirmar quién lo hizo. Conjuntamente, la fiscalía solicitó en conferencia de prensa que los vecinos del barrio hablen y den su testimonio de lo que ocurrió esa noche.

Las autoridades judiciales manifestaron que se están diciendo muchas cosas en redes sociales y han pedido que todos aquellos que “están aportando datos”, lo digan de manera oficial en la Justicia, ya que no había mucho aporte.

Las vainas servidas que se han secuestrado son calibre .22 y también balas completas. Cerca de donde estaba Emir, en la puerta de la casa de su abuelo, encontraron vainas de balas 9mm. Esa vivienda también fue allanada y no encontraron armas de fuego. Los revólveres secuestrados son calibre .22 y uno de ellos estaba oculto en un tacho.