miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Buscan a una joven sanjuanina que desapareció hace una semana y media y no se sabe nada de ella

Desde San Juan te Busca activaron el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una joven de 32 años que desde el primer fin de semana de octubre no da señales. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El operativo "San Juan te Busca" se activó una vez más en la provincia para dar con el paradero de una joven que lleva más de una semana sin aparecer y su familia está desesperada. Si alguien tiene información sobre dónde se puede encontrar la sanjuanina, será de una gran ayuda para la investigación.

Lee además
en chimbas: violo una perimetral y amenazo con un arma a su expareja
Violencia

En Chimbas: violó una perimetral y amenazó con un arma a su expareja
detienen a un hombre que disparo contra una estacion de servicio en pocito
Violencia

Detienen a un hombre que disparó contra una estación de servicio en Pocito

De acuerdo a la información suministrada, la joven se llama Daniela Alejandra García y tiene 32 años. De tez trigueña y ojos marrones, es de contextura delgada y mide 1,70.

Mantiene el cabello corto lacio color negro y tiene manchas de pigmentación en el rostro. La última vez que la vieron fue el pasado sábado 4 de octubre, cuando se encontraba con una mochila color gris. No hubo precisiones sobre la indumentaria que llevaba puesta el día que desapareció.

Se encarga a la comunidad que ante cualquier información sobre el caso no duden en comunicarse al 911 para dar con el paradero de Daniela y llevar tranquilidad a sus familiares.

image

Temas
Seguí leyendo

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva

El día después del crimen de Emir Barboza: todavía hay un prófugo, ¿quién le disparó?

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Años de sacrificio tirados en segundos tras el robo de un ladrón en un negocio céntrico

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Una vendedora de cosméticos de Santa Lucía sufrió el robo de $4.000.000 en productos

Cumplió una condena por atropellar y matar, y ahora irá preso por violar una perimetral en San Martín

Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
meten preso a juan cruz rufino por un hecho de violencia de genero
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Te Puede Interesar

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan asegura que el boleto escolar gratuito mermó el ausentismo de alumnos
Visión oficial

El Gobierno de San Juan asegura que el boleto escolar gratuito mermó el ausentismo de alumnos

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva
Triste aniversario

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500
Mercado cambiario

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500