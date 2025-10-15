Buscan a una joven sanjuanina que desapareció hace una semana y media y no se sabe nada de ella

El operativo "San Juan te Busca" se activó una vez más en la provincia para dar con el paradero de una joven que lleva más de una semana sin aparecer y su familia está desesperada. Si alguien tiene información sobre dónde se puede encontrar la sanjuanina, será de una gran ayuda para la investigación.

De acuerdo a la información suministrada, la joven se llama Daniela Alejandra García y tiene 32 años. De tez trigueña y ojos marrones, es de contextura delgada y mide 1,70.

Mantiene el cabello corto lacio color negro y tiene manchas de pigmentación en el rostro. La última vez que la vieron fue el pasado sábado 4 de octubre, cuando se encontraba con una mochila color gris. No hubo precisiones sobre la indumentaria que llevaba puesta el día que desapareció.

Se encarga a la comunidad que ante cualquier información sobre el caso no duden en comunicarse al 911 para dar con el paradero de Daniela y llevar tranquilidad a sus familiares.