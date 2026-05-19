martes 19 de mayo 2026
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EN VIVO: Boca va a todo o nada frente a Cruzeiro

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El partido por la 5° fecha del Grupo D se disputará este martes desde las 21:30 en La Bombonera. El Xeneize necesita sumar para llegar con chances de clasificación a la última fecha dependiendo de sí mismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Este martes desde las 21:30, Boca recibirá a Cruzeiro en La Bombonera por la 5° fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión irá por Fox Sports y Disney+ Premium.

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Qué necesita Boca ante Cruzeiro: los distintos escenarios

Boca cerrará la fase de grupos con dos partidos consecutivos como local: ante Cruzeiro este martes y frente a Universidad Católica el jueves 28 de mayo. Si gana los dos partidos, clasificará a octavos de final y terminará como primero del grupo con 12 puntos, sin depender de otros resultados.

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Probable formación de Boca

Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

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Por dónde se puede ver el partido

Fox Sports y Disney+ Premium.

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Árbitro y asistentes

El árbitro principal es el venezolano Jesús Valenzuela. Estará acompañado en las líneas por Tulio Moreno como asistente 1 y Alberto Ponte como asistente 2, mientras que Yender Herrera cumplirá el rol de cuarto árbitro. Asimismo, la tecnología del VAR estará bajo la responsabilidad de Ángel Arteaga.

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