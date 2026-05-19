EN VIVO: Boca va a todo o nada frente a Cruzeiro

Este martes desde las 21:30, Boca recibirá a Cruzeiro en La Bombonera por la 5° fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela y la transmisión irá por Fox Sports y Disney+ Premium.
Qué necesita Boca ante Cruzeiro: los distintos escenarios
Boca cerrará la fase de grupos con dos partidos consecutivos como local: ante Cruzeiro este martes y frente a Universidad Católica el jueves 28 de mayo. Si gana los dos partidos, clasificará a octavos de final y terminará como primero del grupo con 12 puntos, sin depender de otros resultados.