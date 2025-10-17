Día, horario y sede confirmados: River jugará ante Independiente Rivadavia en Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

River Plate ya conoce todos los detalles de su próximo desafío en la Copa Argentina. Este jueves, la AFA confirmó el día, el horario y la sede del encuentro frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a las semifinales del certamen.

Mundo xeneize La primera lista de Claudio Úbeda en Boca Juniors: el futbolista que vuelve tras 9 partidos y las bajas

Temporada 2025 Liga Universitaria: Otro Equipo sube a la cima de la A, mientras que en la B y C la pelea por el ascenso está al rojo vivo

El partido se disputará el viernes 24 de octubre a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba , escenario donde el equipo de Marcelo Gallardo buscará avanzar a la final.

La Copa Argentina se convirtió en un objetivo prioritario para el Millonario tras la eliminación en la Libertadores frente a Palmeiras. Además de ser uno de los dos torneos en los que sigue en competencia, representa una vía directa para asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026, por lo que el duelo ante la Lepra mendocina tiene un valor doble.

Ese fin de semana no habrá actividad oficial en el fútbol argentino, debido a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.

Por la otra semifinal, Belgrano y Argentinos Juniors se enfrentarán el jueves 23 de octubre a las 21.10 en el Gigante de Arroyito de Rosario, completando así el cuadro previo a la gran final del torneo.

Antes de ese compromiso, River tendrá una parada previa también en Córdoba: el sábado 18 de octubre visitará a Talleres en el mismo Kempes, en un encuentro correspondiente al torneo local que modificó su horario original.