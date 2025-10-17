viernes 17 de octubre 2025

Partido decisivo

Día, horario y sede confirmados: River jugará ante Independiente Rivadavia en Córdoba por la semifinal de la Copa Argentina

El Millonario enfrentará a la Lepra mendocina el viernes 24 de octubre a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes. El duelo será clave en su búsqueda de un lugar en la final y del pase a la Libertadores 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
River Plate ya conoce todos los detalles de su próximo desafío en la Copa Argentina. Este jueves, la AFA confirmó el día, el horario y la sede del encuentro frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a las semifinales del certamen.

El partido se disputará el viernes 24 de octubre a las 22.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario donde el equipo de Marcelo Gallardo buscará avanzar a la final.

La Copa Argentina se convirtió en un objetivo prioritario para el Millonario tras la eliminación en la Libertadores frente a Palmeiras. Además de ser uno de los dos torneos en los que sigue en competencia, representa una vía directa para asegurar su participación en la Copa Libertadores 2026, por lo que el duelo ante la Lepra mendocina tiene un valor doble.

Ese fin de semana no habrá actividad oficial en el fútbol argentino, debido a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre.

Por la otra semifinal, Belgrano y Argentinos Juniors se enfrentarán el jueves 23 de octubre a las 21.10 en el Gigante de Arroyito de Rosario, completando así el cuadro previo a la gran final del torneo.

Antes de ese compromiso, River tendrá una parada previa también en Córdoba: el sábado 18 de octubre visitará a Talleres en el mismo Kempes, en un encuentro correspondiente al torneo local que modificó su horario original.

