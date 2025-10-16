jueves 16 de octubre 2025

Entretiempo

Mariana Aguilera, psicóloga y la guía de los deportistas sanjuaninos en la salud mental

A una semana del Día Mundial de la Salud Mental, la Licenciada pasó por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan. Cómo 'taclear' los ataques de pánico, lo que se dispara cuando hay ansiedad, la máquina del Chat GPT y la importancia de la terapia.

Por Antonella Letizia
image

A una semana de celebrarse el Día Mundial de la Salud Mental, una vez más se ponem sobre la mesa los temas importantes que nos involucran a todos. Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, recibió una visita especial: la de la Licenciada Mariana Aguilera, quien es psicóloga y la guía de los deportistas. La salud mental no es un lujo ni un tema secundario, es tan importante como el entrenamiento físico. Mirá la entrevista completa.

"Las consultas que recibo frecuentemente de las diferentes disciplinas se refieren a los estados de ansiedad, a las fallas constantes y pensamientos negativos. Hay pacientes que muchas veces no logran trabajar en equipo y que sufren presiones de técnicos o familiares", comenzó relatando la Licenciada Mariana Aguilera, ante las continuas visitas de los deportistas que acuden a su consultorio.

Sobre las exigencias y las presiones en la alta competencia, dijo que tiene diferentes técnicas para tratarse: "Se trabaja mucho el autoestima, se le refuerza diferentes mecanismos de defensa para que ellos puedan tener un rendimiento bajo presión". Además, dijo que hay muchos deportistas sanjuaninos que tienen objetivos muy altos y se frustran cuando no los logran. "Nuestro objetivo es eliminar el patrón que es el cortisol (hormona del estrés) y de esa forma lo bajamos".

Entre tantos puntos importantes que tiene la salud mental, Aguilera también se refirió a los episodios de los ataques de pánico sobre algún miedo o malestar intenso que aparece sin una causa aparente y hasta puede afectar situaciones. "Es tanta la autoexigencia que vos tenés en esa competición por un rival fuerte o partido importante y tus expectativas son altas. Los pensamientos negativos abrazan tu cerebro y eso se ve invadido. Eso genera un temor que te bloquea emocionalmente y tenés que salir".

Mirá la entrevista completa haciendo click aquí: https://www.youtube.com/live/1ehvOarT3_4?feature=share

