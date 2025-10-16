Karatecas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional de Mendoza

El torneo regional de karate en Mendoza se realizó el 12 de octubre de 2025 en el Polideportivo Giol en Maipú y fue organizado por la Federación de Estilos de Karate de Mendoza (FEKAM).
El evento deportivo se produjo en el Polideportivo Giol en Maipú.
El evento contó con la participación de distintas academias de la provincia de San Juan, destacándose todas con logros obtenidos por nuestros karatecas.
Estuvo presente la escuela Infinit Karate Club, del Centro Valenciano, con tres representantes. Jenifer Bolado fue primera en Kumite ranking en la categoría menos 61kg, en más de 18 años. Mía Escárate, salió primera en la categoría Kumite ranking 16 y 17 años y Nahuel Balmaceda salió segundo en la categoría más de 18 años en Kumite, menos de 67 kilos.
Ignacio Marano: 1° en Kata y Kumite
Diego Marano: 2° en Kumite
Agustín Ramos: 3° en Kumite ranking
Dylan Lineares: 3° en Kata ranking y 1° en Kumite ranking
Pablo Irrazábal Pablo: 1° en Kumite
Kiara Agüero: 1ª en Kumite ranking
Angelina Quiroga: 2ª en Kumite
Mateo García Castañón: 1° en kata - 1° en Kumite
Lautaro Oro: 1° en Kumite
Eithan Tobares: 1° kumite – 3° en Kata
Julia Cereceda: 1ª Kata – 1ª Kumite
Sara Cereceda: 1ª Kata – 1ª Kumite
Otilio Rodríguez: 1° Kumite – 1° Kata
Sasha Recúpero: 2ª kumite – 2ª Kata
Joselín Vilchez Stemberger: 3° Kumite
Francia Carrasco Giordano: 3ª Kumite
Valentín Carrera Picon: 2° Kata ranking – 3° Kumite ranking
Octavio Díaz Paez: 2° Kata
Lautaro Torres: 3° Kata – 2° Kumite
Facundo Báez Jofré: 3° Kumite
José Ángel Saavedra: 3° Kumite
Lionel González: 1° Kumite