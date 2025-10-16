jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Brillante actuación

Karatecas sanjuaninos se destacaron en el Torneo Regional de Mendoza

El evento deportivo se produjo en el Polideportivo Giol en Maipú.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Destacada actuación de los karatecas sanjuaninos.&nbsp;

Destacada actuación de los karatecas sanjuaninos. 

El torneo regional de karate en Mendoza se realizó el 12 de octubre de 2025 en el Polideportivo Giol en Maipú y fue organizado por la Federación de Estilos de Karate de Mendoza (FEKAM).

Lee además
Ignacio Valentín Lescano Rey, el presunto estafador.
Presunto embaucador

El joven karateca acusado de estafar en $5 millones a un abuelo con demencia senil de Santa Lucía
karatecas sanjuaninas volvieron a san juan con medallas logradas en el open nacional
En Rosario

Karatecas sanjuaninas volvieron a San Juan con medallas logradas en el Open Nacional
image

El evento contó con la participación de distintas academias de la provincia de San Juan, destacándose todas con logros obtenidos por nuestros karatecas.

Informes de las actuaciones de escuelas a las que pudimos acceder:

Estuvo presente la escuela Infinit Karate Club, del Centro Valenciano, con tres representantes. Jenifer Bolado fue primera en Kumite ranking en la categoría menos 61kg, en más de 18 años. Mía Escárate, salió primera en la categoría Kumite ranking 16 y 17 años y Nahuel Balmaceda salió segundo en la categoría más de 18 años en Kumite, menos de 67 kilos.

En representación del dojo Sutemi, los resultados destacados de los chicos, son los siguientes:

Ignacio Marano: 1° en Kata y Kumite

Diego Marano: 2° en Kumite

Agustín Ramos: 3° en Kumite ranking

Dylan Lineares: 3° en Kata ranking y 1° en Kumite ranking

Pablo Irrazábal Pablo: 1° en Kumite

Kiara Agüero: 1ª en Kumite ranking

También estuvieron presentes karatecas de Dojo Miyamoto, Shorin kai y Dojo Seishin hi ken-do.

Angelina Quiroga: 2ª en Kumite

Mateo García Castañón: 1° en kata - 1° en Kumite

Lautaro Oro: 1° en Kumite

Eithan Tobares: 1° kumite – 3° en Kata

Julia Cereceda: 1ª Kata – 1ª Kumite

Sara Cereceda: 1ª Kata – 1ª Kumite

Otilio Rodríguez: 1° Kumite – 1° Kata

Sasha Recúpero: 2ª kumite – 2ª Kata

Joselín Vilchez Stemberger: 3° Kumite

Francia Carrasco Giordano: 3ª Kumite

Valentín Carrera Picon: 2° Kata ranking – 3° Kumite ranking

Octavio Díaz Paez: 2° Kata

Lautaro Torres: 3° Kata – 2° Kumite

Facundo Báez Jofré: 3° Kumite

José Ángel Saavedra: 3° Kumite

Lionel González: 1° Kumite

Temas
Seguí leyendo

La Reserva de San Martín pierde con Godoy Cruz en Mendoza

El ranking de los futbolistas mejores pagados del 2025: en qué puesto se ubica Messi

La familia de Miguel Ángel Russo esparció sus cenizas en La Bombonera

Piden cadenas de oración por un histórico utilero de Sportivo Desamparados que sufrió un ACV

¿Cristiano Ronaldo, figura del Federal A? El insólito detalle de las entradas de la final que se volvió viral

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

Mundial Sub 20: Argentina ganó y pasó a la final después de 18 años

Iba a ganar el Ironman, y cayó desplomada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con 11 equipos sanjuaninos, arranca el regional amateur: cruce, fechas y arbitros de la primera fecha
Fútbol

Con 11 equipos sanjuaninos, arranca el Regional Amateur: cruce, fechas y árbitros de la primera fecha

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

Te Puede Interesar

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal
Negocios

El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal

Por Natalia Caballero
La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

La Reserva de San Martín pierde con Godoy Cruz en Mendoza
Clásico de Cuyo

La Reserva de San Martín pierde con Godoy Cruz en Mendoza

De Calingasta a la gastronomía gourmet del país: los quesos de cabra que conquistan hasta los paladares más exigentes
Producción de calidad

De Calingasta a la gastronomía gourmet del país: los quesos de cabra que conquistan hasta los paladares más exigentes