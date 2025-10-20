"La Argentinidad", la propuesta del Ciclo de Música de Cámara que se presentará en el Auditorio Juan Victoria

Un concierto cargado de música popular argentina. Esa es la propuesta con la que llega el Ciclo de Música de Cámara esta semana, con un concierto que buscará llegar a lo más profundo de la fibra musical argentina para deleitar al público que podrá disfrutar de esta invitación totalmente gratuita.

En esta oportunidad, integrantes del Proyecto de Creación Artística, dependiente del Instituto de Estudios Musicales estarán interpretando obras de Manuel Gómez Carrillo, un reconocido compositor argentino de música popular y de notable trayectoria. Debido a las características de las piezas elegidas, donde el folklore nacional estará presente es que se eligió el nombre de “La Argentinidad” en esta oportunidad.

La cita es para miércoles 22 de octubre, a las 21 horas, en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita, con ubicación por orden de llegada. Sin duda, una excusa más que ideal para cortar la semana con cultura de calidad. image

