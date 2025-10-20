A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.

A menos de un mes para que se enciendan las luces de la Fiesta Nacional del Sol 2025 , la máxima celebración de los sanjuaninos tiene su estructura casi totalmente definida, con anuncios oficiales que abarcan desde el lema hasta la grilla de artistas centrales

La edición de este año, que se celebrará el 20, 21 y 22 de noviembre, promete ser un homenaje a las raíces locales y consolida el formato de gran festival en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay.

Lo que está "abrochado": fecha, sede y artistas nacionales

El Gobierno de San Juan ha avanzado con gran celeridad en la organización, dejando pocos cabos sueltos a 30 días del evento.

1. Fecha y lema confirmados

Fechas: La FNS 2025 se desarrollará del jueves 20 al sábado 22 de noviembre de 2025 .

Lema: La edición de este año llevará el nombre “San Juan, mi tierra querida”, lo que anticipa una celebración centrada en la identidad, la historia y la cultura provincial.

2. Sede consolidada y formato festivalero

Sede: La fiesta mantiene su locación en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay (Rawson), un predio que ha demostrado ser ideal para la logística y la comodidad de los asistentes, incluyendo amplios espacios de estacionamiento y accesibilidad.

Formato: Se repite el esquema de tres jornadas que combina la Feria Federal (con emprendedores, gastronomía y espectáculos locales) en el Velódromo, y los grandes shows nacionales e internacionales en el Estadio.

3. Grilla de artistas nacionales definida

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte ha confirmado la programación de artistas que coparán el escenario principal, buscando atraer a públicos de todas las edades y géneros:

4. Venta de entradas y precios

La venta de tickets se inició en octubre a través de la plataforma Autoentrada, con precios unificados para las tres noches (aunque varían según la ubicación):

Entrada General (Feria y Show Velódromo): $5.000.

Popular Norte y Sur (Estadio): $10.000.

Campo (De Pie en Estadio): $25.000.

Platea Baja (Numerada en Estadio): $35.000.

Además, se mantiene el beneficio de entrada gratuita para personas con discapacidad (presentando carnet) y descuentos especiales para jubilados hasta agotar cupos.

¿Qué queda por confirmar a un mes del inicio?

Con la fecha, el lugar, la grilla y las entradas confirmadas, los principales interrogantes se centran en los detalles de la producción y la agenda cultural interna: