lunes 20 de octubre 2025

No tiene paz

Wanda Nara enfrenta una millonaria demanda: de qué la acusan

La conductora de “MasterChef Celebrity” se encuentra envuelta en un nuevo conflicto judicial. Enterate más, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica.

Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica.

Después de que se conociera que Mauro Icardi la denunciará por el video de su novio, Martín Migueles, con una de sus hijas, Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la polémica por un conflicto legal. Y es que, en las últimas horas, se dio a conocer que la conductora de “MasterChef Celebrity” fue demandada por presunta usurpación de marca relacionada con su línea de productos de belleza.

Al aire de “El Run Run del Espectáculo” (Crónica) en abril de 2024, el denunciante, Ramiro Rubio, aseguró ser el titular legítimo de las marcas “Wanda Cosmetics” y “W Cosmetics”, registradas varios años antes de que la mediática presentara su emprendimiento en diciembre de 2021.

De manera similar, en declaraciones recientes a “Infama” (América TV), el empresario detalló que su proyecto nació en 2016 junto a una expareja llamada Wanda y que el registro se formalizó en el INPI en 2021. “Tuve que esperar dos años para que se aprobara, pero tengo todos los comprobantes que acreditan la titularidad”, afirmó.

Rubio explicó que intentó resolver el conflicto mediante mediaciones judiciales, aunque solo se presentó la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld. “Ella utiliza el mismo nombre y eso nos perjudica muchísimo. Su fama eclipsa nuestro trabajo. Queremos que cese el uso de la marca o que haya una compensación por los daños causados”, afirmó en el programa de Marcela Tauro. Así las cosas, reclama 350 mil dólares por perjuicios económicos.

Sobre los inconvenientes que le genera la existencia de otra marca con el mismo nombre, Ramiro explicó que al buscar su emprendimiento en internet, los usuarios son redirigidos automáticamente a los productos de Nara: “Cada vez que intentamos vender, terminan comprando los de ella. No podemos competir con su nivel de exposición”.

Por su parte, Rosenfeld negó las acusaciones y adelantó que la conductora iniciará acciones legales en sentido contrario. “Estamos frente a un intento de usurpación hacia Wanda. Esta persona utiliza la misma tipografía, las mismas bolsas, y pretende aprovecharse de un nombre comercial ya instalado”, sostuvo.

FUENTE: Crónica

