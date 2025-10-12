Wanda Nara y sus hijas disfrutaron al 100% las Cataratas del Iguazú: el parque estuvo cerrado por su visita

Wanda Nara siempre es noticia y… otra vez por algo polémico. En esta ocasión estuvo presente en el Parque Nacional de las Cataratas del Iguazú, junto con sus hijas. Hasta acá nada extraño, pero lo que llamó mucho la atención e indignó a sus fans, es que el parque estuvo cerrado solo para ellas y no pudo entrar ningún turista durante su visita.

Según se pudo ver en sus publicaciones, Wanda y sus hijas recorrieron los senderos y miradores de las imponentes cataratas sin la presencia de otros turistas, apreciando la majestuosidad del lugar en total privacidad .

image

Entre fotos y videos, Wanda -que está a días de debutar en la conducción de una nueva edición de MasterChef Celebrity por Telefe- mostró cómo sus niñas se maravillaban con la naturaleza: “Exclusivo. Abierto sólo para nosotros”, escribió Wanda en inglés.

No es la primera vez que Wanda sorprende con viajes privados y momentos de lujo. Sin embargo, esta visita al corazón de Misiones marcó un antes y un después en cuanto al disfrute familiar, dejando claro que, cuando ella planea algo, no hay límites para el glamour y la exclusividad.

