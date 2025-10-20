No faltó nadie: Mendoza, el epicentro de un casamiento que reunió invitados de alto calibre

Mendoza fue durante este fin de semana el epicentro de un evento que podría calificarse de alto calibre. Un casamiento, un paisaje como solo el valle mendocino puede ofrecer e invitados de lujos fueron parte de un evento que no demoró en generar repercusiones.

El evento tuvo lugar en Luján de Cuyo, donde los protagonistas fueron la familia Mosso, reconocido apellido en la provincia, por la marca Mosso Jewlry. Aunque Ernesto, jefe de la familia, está radicado hace treinta años en Chile, donde forjó su imperio en el mundo de la joyería, su corazón y los vínculos con su tierra natal continúan intactos, y por eso se eligió una de las bodegas más exclusivas de Mendoza para el evento.

La celebración del casamiento fue en la Bodega Durigutti, ubicada en el corazón de Luján. Entre los invitados que estuvieron presentes destacó la presencia del actor chileno Benjamín Vicuña, quien llegó acompañado por su pareja Anita Espasadin. También estuvo Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín.

Otra presencia que no pasó desapercibida fue la de Cecilia Bolocco, quien estuvo acompañada por su hijo, Máximo Bolocco.

La elección de la Bodega Durigutti no fue casual. El espacio ofreció un marco incomparable, combinando la rusticidad de los viñedos con una ambientación de lujo sofisticado. Los invitados disfrutaron de una ceremonia y una fiesta en un entorno que respiraba la mística del encanto mendocino.

(Con información de MDZ)