lunes 20 de octubre 2025

¡Qué topetitud!

No faltó nadie: Mendoza, el epicentro de un casamiento que reunió invitados de alto calibre

Se trató de la boda de la hija de Ernesto Mosso, un reconocido empresario mendocino radicado en Chile. Benjamín Vicuña y Cecilia Bolocco, entre los invitados famosos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mendoza fue durante este fin de semana el epicentro de un evento que podría calificarse de alto calibre. Un casamiento, un paisaje como solo el valle mendocino puede ofrecer e invitados de lujos fueron parte de un evento que no demoró en generar repercusiones.

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Cuenta regresiva

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?
¡sorpresa!: quien reemplazara a marcela feudale en lam
Sorpresa

¡Sorpresa!: quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM

El evento tuvo lugar en Luján de Cuyo, donde los protagonistas fueron la familia Mosso, reconocido apellido en la provincia, por la marca Mosso Jewlry. Aunque Ernesto, jefe de la familia, está radicado hace treinta años en Chile, donde forjó su imperio en el mundo de la joyería, su corazón y los vínculos con su tierra natal continúan intactos, y por eso se eligió una de las bodegas más exclusivas de Mendoza para el evento.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.54.42

La celebración del casamiento fue en la Bodega Durigutti, ubicada en el corazón de Luján. Entre los invitados que estuvieron presentes destacó la presencia del actor chileno Benjamín Vicuña, quien llegó acompañado por su pareja Anita Espasadin. También estuvo Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.54.42 (2)

Otra presencia que no pasó desapercibida fue la de Cecilia Bolocco, quien estuvo acompañada por su hijo, Máximo Bolocco.

WhatsApp Image 2025-10-20 at 09.54.42 (1)

La elección de la Bodega Durigutti no fue casual. El espacio ofreció un marco incomparable, combinando la rusticidad de los viñedos con una ambientación de lujo sofisticado. Los invitados disfrutaron de una ceremonia y una fiesta en un entorno que respiraba la mística del encanto mendocino.

(Con información de MDZ)

