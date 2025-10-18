sábado 18 de octubre 2025

Un distinto

El sorpresivo regalo que recibió la China Suárez de Mauro Icardi: "Llegar a casa y ..."

La actriz mostró el presente que le hizo el jugador del Galatasaray de Turquía a través de las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a encontrarse en Turquía.

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a encontrarse en Turquía.

El idea y vuelta entre la China Suárez y Mauro Icardi no para y todo momento intimo lo dan a conocer por las redes sociales. Esta vez, la actriz mostró el regalo que recibió por parte de su pareja cuando llegó a su casa y la verdad quedó conmovida

Qué le regalo Mauro Icardi a la China Suárez

La actriz compartió en sus historias de Instagram una foto de un imponente ramo de peonías rosadas, acompañado de un mensaje que deja al descubierto el gran presente sentimental que atraviesa con el futbolista: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió la actriz junto a la imagen.

La publicación -que fue reposteada por el jugador- reafirma que la historia de amor que comenzó en medio de un escándalo mediático continúa a paso firme.

image
