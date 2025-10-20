lunes 20 de octubre 2025

El mundo del cine, en vilo

Preocupación por la salud de Brigitte Bardot: fue hospitalizada por "una enfermedad grave"

Según la prensa francesa, la emblemática actriz de 91 años, uno de los símbolos sexuales del cine de la historia, permanece internada hace tres semanas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Brigitte Bardot se encuentra en un delicado estado de salud.

Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine en los años 1960, está hospitalizada en Tolón (sureste de Francia) desde hace tres semanas por una intervención quirúrgica a causa de “una enfermedad grave”, según el periódico Var Matin.

El periódico explica en su página web que la actriz francesa, de 91 años, está internada en el hospital Saint-Jean y debería salir en unos días aunque su estado sigue siendo preocupante.

Fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, que vive en Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, cerca de Tolón, se está recuperando poco a poco.

En enero de 2023 tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

En septiembre de este año, presentó un libro escrito a mano, Mon BBcédaire, que su editorial Fayard presenta como “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”. En el libro reivindica “la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta”. La actriz había publicado unas memorias en 1996, Initiales BB.

FUENTE: Infobae con información de EFE

¡Qué topetitud!

No faltó nadie: Mendoza, el epicentro de un casamiento que reunió invitados de alto calibre

Por Redacción Tiempo de San Juan

