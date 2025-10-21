Cómo preparar la receta con la que debutó y la rompió Walas, el nuevo integrante de MasterChef

El debut de Walas en MasterChef Celebrity no pasó desapercibido. El músico, reconocido por ser el líder de Massacre, reemplazó a Pablo Lescano y sorprendió al jurado con una propuesta tan arriesgada como deliciosa: una quiche con ananá, una fusión entre lo tropical y lo francés que conquistó paladares.
Si querés probar este plato en casa, te dejamos el paso a paso para preparar esta quiche salada con un toque dulce, ideal para una comida diferente, liviana y llena de sabor.
image
La receta de Walas que sorprendió al jurado de MasterChef
Walas, el líder de Massacre debutó en MasterChef Celebrity: cómo prepararla
-
1 masa brisée o sablée (casera o comprada)
-
1 taza de ananá fresca cortada en cubos
-
1 cebolla mediana picada
-
1 cucharada de manteca
-
3 huevos
-
150 cc de crema de leche
-
100 g de queso rallado (gruyere, fontina o el que tengas)
-
Sal y pimienta a gusto
-
Nuez moscada (opcional)
-
Hojas frescas de albahaca o rúcula para decorar
Paso a paso: cómo hacer la quiche con ananá de Walas
1. Prepará la base
Forrá un molde para tarta con la masa brisée y pinchala con un tenedor. Llevála al horno precalentado a 180°C durante 10 minutos para que quede precocida.
2. Salteá los ingredientes
Derretí la manteca en una sartén y rehogá la cebolla hasta que esté transparente. Agregá los cubos de ananá y cociná unos minutos más, hasta que la fruta se dore levemente.
3. Mezclá el relleno
En un bowl, batí los huevos con la crema, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporá la mezcla de cebolla y ananá.
4. Armá la quiche
Verté el relleno sobre la masa precocida y distribuí de manera uniforme.
5. Horneá
Llevá al horno a 180°C durante 30 a 35 minutos, o hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.
6. Serví y decorá
Dejá enfriar unos minutos antes de cortar. Decorá con hojas frescas de albahaca o rúcula para un toque final de color y frescura.
Un toque tropical que enamoró al jurado
La combinación de ananá con queso y crema puede parecer poco común, pero fue justamente esa mezcla lo que destacó a Walas en su primera aparición en el certamen. El resultado: una quiche suave, cremosa y con un sutil sabor tropical que marcó su debut con éxito.