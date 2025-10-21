martes 21 de octubre 2025

Receta

Cómo preparar la receta con la que debutó y la rompió Walas, el nuevo integrante de MasterChef

Walas, el líder de Massacre debutó en MasterChef Celebrity con un plato que sorprendió al jurado por su originalidad. Te contamos cómo prepararla paso a paso para que la hagas en casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El debut de Walas en MasterChef Celebrity no pasó desapercibido. El músico, reconocido por ser el líder de Massacre, reemplazó a Pablo Lescano y sorprendió al jurado con una propuesta tan arriesgada como deliciosa: una quiche con ananá, una fusión entre lo tropical y lo francés que conquistó paladares.

Si querés probar este plato en casa, te dejamos el paso a paso para preparar esta quiche salada con un toque dulce, ideal para una comida diferente, liviana y llena de sabor.

image
La receta de Walas que sorprendi&oacute; al jurado de MasterChef

La receta de Walas que sorprendió al jurado de MasterChef

Walas, el líder de Massacre debutó en MasterChef Celebrity: cómo prepararla

  • 1 masa brisée o sablée (casera o comprada)

  • 1 taza de ananá fresca cortada en cubos

  • 1 cebolla mediana picada

  • 1 cucharada de manteca

  • 3 huevos

  • 150 cc de crema de leche

  • 100 g de queso rallado (gruyere, fontina o el que tengas)

  • Sal y pimienta a gusto

  • Nuez moscada (opcional)

  • Hojas frescas de albahaca o rúcula para decorar

‍ Paso a paso: cómo hacer la quiche con ananá de Walas

1. Prepará la base

Forrá un molde para tarta con la masa brisée y pinchala con un tenedor. Llevála al horno precalentado a 180°C durante 10 minutos para que quede precocida.

2. Salteá los ingredientes

Derretí la manteca en una sartén y rehogá la cebolla hasta que esté transparente. Agregá los cubos de ananá y cociná unos minutos más, hasta que la fruta se dore levemente.

3. Mezclá el relleno

En un bowl, batí los huevos con la crema, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporá la mezcla de cebolla y ananá.

4. Armá la quiche

Verté el relleno sobre la masa precocida y distribuí de manera uniforme.

5. Horneá

Llevá al horno a 180°C durante 30 a 35 minutos, o hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.

6. Serví y decorá

Dejá enfriar unos minutos antes de cortar. Decorá con hojas frescas de albahaca o rúcula para un toque final de color y frescura.

Un toque tropical que enamoró al jurado

La combinación de ananá con queso y crema puede parecer poco común, pero fue justamente esa mezcla lo que destacó a Walas en su primera aparición en el certamen. El resultado: una quiche suave, cremosa y con un sutil sabor tropical que marcó su debut con éxito.

