Cómo preparar la receta con la que debutó y la rompió Walas, el nuevo integrante de MasterChef

El debut de Walas en MasterChef Celebrity no pasó desapercibido. El músico, reconocido por ser el líder de Massacre, reemplazó a Pablo Lescano y sorprendió al jurado con una propuesta tan arriesgada como deliciosa: una quiche con ananá , una fusión entre lo tropical y lo francés que conquistó paladares.

Si querés probar este plato en casa, te dejamos el paso a paso para preparar esta quiche salada con un toque dulce , ideal para una comida diferente, liviana y llena de sabor.

image La receta de Walas que sorprendió al jurado de MasterChef

Walas, el líder de Massacre debutó en MasterChef Celebrity: cómo prepararla

1 masa brisée o sablée (casera o comprada)

1 taza de ananá fresca cortada en cubos

1 cebolla mediana picada

1 cucharada de manteca

3 huevos

150 cc de crema de leche

100 g de queso rallado (gruyere, fontina o el que tengas)

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)

Hojas frescas de albahaca o rúcula para decorar

‍ Paso a paso: cómo hacer la quiche con ananá de Walas

1. Prepará la base

Forrá un molde para tarta con la masa brisée y pinchala con un tenedor. Llevála al horno precalentado a 180°C durante 10 minutos para que quede precocida.

2. Salteá los ingredientes

Derretí la manteca en una sartén y rehogá la cebolla hasta que esté transparente. Agregá los cubos de ananá y cociná unos minutos más, hasta que la fruta se dore levemente.

3. Mezclá el relleno

En un bowl, batí los huevos con la crema, el queso rallado, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Incorporá la mezcla de cebolla y ananá.

4. Armá la quiche

Verté el relleno sobre la masa precocida y distribuí de manera uniforme.

5. Horneá

Llevá al horno a 180°C durante 30 a 35 minutos, o hasta que el relleno esté firme y la superficie dorada.

6. Serví y decorá

Dejá enfriar unos minutos antes de cortar. Decorá con hojas frescas de albahaca o rúcula para un toque final de color y frescura.

Un toque tropical que enamoró al jurado

La combinación de ananá con queso y crema puede parecer poco común, pero fue justamente esa mezcla lo que destacó a Walas en su primera aparición en el certamen. El resultado: una quiche suave, cremosa y con un sutil sabor tropical que marcó su debut con éxito.