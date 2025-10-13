¿Fanático de la banana? Estas son las 3 recetas fáciles y muy poco conocidas para disfrutar

La banana es una de las frutas más consumidas en todo el mundo, no solo por su sabor dulce y textura cremosa, sino también por sus beneficios para la salud. Rica en potasio, vitaminas y fibra, es el aliado perfecto para mantener la energía durante el día. Sin embargo, muchas veces nos limitamos a comerla sola, en licuados o en clásicos postres como el banana split. Conocé las recetas fáciles.