lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fácil y eficaz

¡Sarro no existís!: las recetas caseras y naturales para dejar tu pava eléctrica como nueva

Hay dos integrantes de tu cocina que se encargan de la acumulación de sarro sin la necesidad de recurrir a productos más caros. El paso a paso de las recetas

Por Mario Godoy
Hay un par de recetas caseras para combatir el sarro de tu paga eléctrica.

Hay un par de recetas caseras para combatir el sarro de tu paga eléctrica.

El sarro es el enemigo silencioso de toda pava eléctrica. Esa capa blanca y áspera que se acumula en el fondo y las paredes no solo afea el aparato, sino que ralentiza el calentamiento, consume más energía y, lo peor de todo, puede alterar el sabor de tu café o mate.

Lee además
Tres recetas caseras para combatir las cucarachas en las casas sanjuaninas.
Más vale prevenir que curar

Chau cucarachas: tres recetas caseras y efectivas para erradicarlas de casa
Hay recetas fáciles de realizar en casa para terminar con las hormigas del jardín.
Molestas visitantes

La batalla del jardín: tres recetas caseras y ecológicas para terminar con las hormigas

Afortunadamente, no necesitas recurrir a costosos descalcificadores químicos. La solución más eficaz, económica y natural está en tu cocina: el vinagre blanco de alcohol o el jugo de limón.

Ambos ingredientes contienen ácidos naturales que disuelven las incrustaciones de carbonato de calcio (sarro), dejando tu pava reluciente. Te presentamos el método casero más simple y potente, paso a paso.

La receta estrella: vinagre blanco, el descalcificador infalible

El vinagre blanco es el campeón indiscutido para la descalcificación por su alto contenido de ácido acético.

Ingredientes necesarios:

  • Vinagre Blanco de Alcohol: 1 parte.

  • Agua: 1 o 2 partes (dependiendo de la suciedad).

  • Agua limpia: Para enjuagar.

Procedimiento paso a paso:

  • Preparar la solución: Llena la pava eléctrica con una mezcla de partes iguales de vinagre blanco y agua (por ejemplo, media taza de vinagre y media taza de agua, o suficiente para cubrir completamente el sarro).

    • Tip del experto: Si el sarro es muy denso o antiguo, puedes usar vinagre puro, pero el método de dilución suele ser suficiente.

  • Hervir la mezcla: Enciende la pava y deja que la solución de agua y vinagre hierva. La ebullición potenciará la acción del ácido.

  • Dejar actuar: Una vez que la pava se apague automáticamente, desconéctala y deja que la solución repose en su interior durante al menos 20 a 30 minutos. En casos extremos, déjala actuar hasta una hora o más. Escucharás cómo el sarro se va desprendiendo.

  • Vaciar y enjuagar profundamente: Vierte el contenido de la pava por el desagüe. Es fundamental enjuagar muy bien el interior con agua limpia varias veces para eliminar cualquier resto de vinagre y su olor característico.

  • El hervor de limpieza (obligatorio): Llena la pava solo con agua limpia. Caliéntala hasta que hierva y deséchala. Este paso es crucial para eliminar el sabor residual del vinagre y garantizar que tu próxima infusión no tenga un gusto extraño. Repite este hervor de agua pura una o dos veces.

Alternativa aromática: el poder del ácido cítrico (limón)

Si el olor a vinagre te resulta desagradable, el limón es una excelente alternativa que deja un aroma fresco.

Ingredientes Necesarios:

  • Jugo de 2 a 3 limones frescos (o 2 cucharadas de ácido cítrico en polvo).

  • Agua: Suficiente para llenar la pava.

Procedimiento:

  • Mezcla el jugo de limón con el agua dentro de la pava (o introduce rodajas de limón directamente).

  • Hervir la mezcla y dejar reposar durante unos 30 minutos.

  • Vacía y enjuaga muy bien, siguiendo con el hervor de limpieza para eliminar cualquier rastro de cítrico.

Consejos adicionales para el mantenimiento

  • Prevención es clave: Para evitar que el sarro se acumule rápidamente, acostúmbrate a vaciar la pava después de cada uso. Nunca dejes el agua reposando.

  • Frecuencia: En zonas con agua dura (alto contenido de minerales), realiza este proceso de limpieza profunda cada 4 a 6 semanas.

  • Bicarbonato para residuos: Si quedan restos sueltos de sarro, puedes hacer una pasta suave con bicarbonato de sodio y agua, y frotar delicadamente con una esponja no abrasiva (sin usar cepillos o elementos que rayen el interior).

Temas
Seguí leyendo

¿Hay una mancha que no se quita? Conocé tres trucos caseros para sacarlas definitivamente

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Te Puede Interesar

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto
Escenario en recorte

Vialidad Nacional en San Juan: la lucha ahora es por mejores salarios y actualización del presupuesto

Por Miriam Walter
Con el turno de las 10, comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan. Desde adentro, cómo fue el ejercicio.
Prevención

Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud
Rawson

El nene de 11 años atropellado por un auto sigue en gravísimo estado de salud

Una de las detenidas por la red narco fue asistida en el Hospital Rawson, donde la sacaron 99 cápsulas de cocaína del sistema digestivo.
Operativo

Cayó una red narco con conexiones en San Juan, Mendoza y Bolivia tras la detención de dos mujeres en Caucete

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas
Paren en Off

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas