La magia de Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos revivirá en el Juan Victoria de la mano de Tito Otiñano

La música de Carlos Gardel, Luis Miguel y Roberto Carlos llegará al Auditorio Juan Victoria de la mano de Tito Otiñano.

El intérprete sanjuanino Tito Otiñano se presentará, el próximo jueves 30 de octubre, en la emblemático escenario del Auditorio Juan Victoria en un concierto repleto de emociones y con un fin netamente solidario.

Lo hará junto a Germán Arroyo (guitarra), Mario Pereyra (bajo), Roberto Benegas (batería) y Orlando Tejada (teclados y dirección musical). La propuesta incluye un repaso sobre la obra de Carlos Gardel, Roberto Carlos y Luis Miguel, por lo que se podrán apreciar tangos, baladas, boleros y las canciones más reconocidas de estos tres grandes artistas en una mixtura especialmente preparada para recordar, emocionar y enamorar. Además, dicho concierto contará con la participación de Gabriela Zunino como cantante invitada.

Tito Otiñano cuenta con cuatros álbumes editados “Honrar La vida”, “Mucho Corazón”, “A mi manera” y “Clásicos del tango”. Se ha presentado en diversas ocasiones en Auditorio Juan Victoria, Teatro Sarmiento, Cine Teatro Municipal y Teatro Colón de Mar del Plata.

La entrada consta de alimentos no perecederos destinados a la Fundación Banco de Alimentos de San Juan. ONG sin fines de lucro, qué se dedica a la distribución de más de 10.000 raciones de alimentos en la provincia. Organización que contribuye a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos totalmente aptos para el consumo.