domingo 19 de octubre 2025

Para maratonear

La miniserie española de Netflix que está conquistando al mundo

Descubrí esta miniserie española de 8 capítulos llena de romance y drama, disponible en Netflix y protagonizada por Michel Noher. Ideal para maratones en pareja o con amigos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
michel-noher-y-megan-montaner-protagonistas-de-la-WR27V4ZTL5AUNKJWTCHBK5TCDE

Cada vez más personas eligen Netflix para disfrutar de series y películas, gracias a su catálogo en constante actualización con nuevas producciones. Entre ellas, destaca una miniserie española que se volvió un éxito global: Si lo hubiera sabido.

Estrenada en 2022, esta serie ha capturado la atención de los usuarios de Netflix por su historia llena de romanticismo y drama, recomendada para mayores de 16 años. Su formato breve, de solo ocho capítulos, la hace perfecta para una maratón rápida con amigos, pareja o familia.

Trama y elenco de “Si lo hubiera sabido”, la miniserie de Netflix

La miniserie narra una historia intensa de amor y conflictos personales, combinando momentos emotivos y situaciones dramáticas que mantienen al espectador enganchado. Entre su elenco se destaca el actor argentino Michel Noher, quien aporta carisma y profundidad a la producción.

Con capítulos cortos y una narrativa ágil, Si lo hubiera sabido se ha consolidado como una de las series románticas españolas más vistas en Netflix, ideal para quienes buscan drama, romance y entretenimiento en formato compacto.

Por qué verla en Netflix

  • Duración perfecta para maratones: solo ocho capítulos que se disfrutan de corrido.

  • Romance y drama: combina emoción, tensión y amor en cada episodio.

  • Elenco internacional: participación de Michel Noher y otros talentos españoles.

  • Accesible para todos: disponible en Netflix, con subtítulos y doblaje según la preferencia del usuario.

Si querés disfrutar de una historia romántica sin comprometer días enteros, Si lo hubiera sabido es la opción ideal en Netflix para un plan rápido y entretenido.

