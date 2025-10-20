lunes 20 de octubre 2025

Rumbo a las legislativas

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes

El ministro de Javier Milei llega a San Juan en campaña a apoyar la lista de La Libertad Avanza que encabeza Abel Chiconi. Qué se sabe de la visita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se conocieron detalles sobre la visita de Federico Sturzenegger a San Juan, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado que viene a apoyar en campaña a los candidatos sanjuaninos de Javier Milei para la legislativas del 26 de octubre.

Según informaron desde el comando de campaña de La Libertad Avanza San Juan, el funcionario nacional estará este martes 21 de octubre desde las 21 horas en el Club Social, que se ubica frente a la plaza 25 de Mayo, sobre calle Rivadavia en un encuentro con los candidatos y los seguidores libertarios en la provincia.

Struzenegger estará así junto a los postulantes de LLA por San Juan al Congreso, Abel Chiconi, Cristina Tejada Heredia, Juan Sancassani, además del presidente del partido a nivel local, el diputado nacional José Peluc.

