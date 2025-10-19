Las cuantiosas últimas multas que aplicó el EPRE a las empresas de luz en San Juan y por qué fallas las sancionó

El vital y de creciente demanda servicio de electricidad en todo San Juan es controlado por el EPRE.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) sancionó por diversas fallas a las empresas distribuidoras Naturgy San Juan y DECSA (que presta servicio en Caucete) con multas por un total de $5.145 millones en el último periodo analizado por el organismo, que abarca desde el 1 de enero de 2024 hasta el 22 de abril de 2025 (es decir que escapan a este análisis los cortes de servicio más recientes).

El objetivo principal de estas sanciones aplicadas por el EPRE, según destacan desde el ente, no es meramente punitivo, sino garantizar una relación justa y equilibrada entre las empresas, que operan como monopolios, y las personas usuarias. Las multas funcionan como una señal económica poderosa, con la idea de orientar las inversiones de las distribuidoras hacia la mejora de la calidad en la prestación del servicio público de electricidad. En esencia, el EPRE busca que las concesionarias realicen los gastos necesarios para asegurar que la prestación del servicio cumpla con los niveles de calidad exigidos.

En cuanto al destino de estos fondos, la totalidad de las sanciones se redistribuye. Si las multas se deben a deficiencias que afectaron a un usuario o grupo específico, los montos se aplican directamente como descuentos en las facturas de esos usuarios. Si las sanciones obedecen a incumplimientos de carácter general que perjudican a la totalidad de las personas usuarias, el dinero se canaliza al Fondo de Contención Tarifaria, que se utiliza para reducir las tarifas mediante bonificaciones a grupos de usuarios.

Este mes, en el marco de la Tercera Audiencia Pública dentro de la Revisión Tarifaria Ordinaria del Quinquenio 2026-2031, EPRE presentó una propuesta para modernizar el mecanismo de control y el régimen sancionatorio aplicable a las distribuidoras Naturgy San Juan y DECSA. El objetivo central de esta reforma, destacaron desde el organismo, es orientar las inversiones de las distribuidoras hacia el beneficio de los usuarios, mejorando la calidad del servicio. Naturgy también planteó algunos cambios en los criterios para aplicar sanciones por parte del EPRE.

Las sanciones

Del monto global sancionado de $5.145.154.627, la mayor parte corresponde a Naturgy San Juan, con penalidades que ascienden a $5.044.167.905, mientras que DECSA sumó sanciones por $100.986.723.

sanciones a naturgy y decsa entre enero 24 y abril del 25

Las sanciones aplicadas a Naturgy son numerosas y cubren una amplia gama de deficiencias, tanto en la calidad técnica como en la calidad comercial del servicio.

Entre las principales multas impuestas a Naturgy, según el informe oficial del EPRE, se encuentran:

• Deficiencias en la calidad técnica (referidas a la cantidad y duración de los cortes), destacándose dos sanciones automáticas y dos por resolución: una por $794.667.776 (1º Sem. 2024) y otra por $1.154.885.480 (2º Sem. 2024). Otras sanciones técnicas incluyen $206.921.059 (2º Sem. 2022), $302.415.501 (1º Sem. 2023), y $457.645.181 (2º Sem. 2023).

• Deficiencias en la calidad comercial (relacionadas con la atención, facturación o respuesta a problemas), con montos significativos como $376.731.152 (1º Sem. 2022) y $550.481.487 (2º Sem. 2022), además de $545.773.079 (1º Sem. 2023).

• Incumplimientos graves relacionados con la seguridad pública y falta de mantenimiento, que resultaron en multas específicas, como la sanción de $90.574.744 por deficiencias y falta de información en la Estación Transformadora Ischigualasto, y otra de $57.654.423 por problemas en las instalaciones que abastecen al Hospital de Barreal.

• Sanciones por incumplimiento en la atención de reclamos y demora en conexiones, incluyendo una multa de $139.366.644 por demora en la conexión de suministros. Además, la empresa fue penalizada por no enviar la información solicitada por el EPRE ($117.765.865) y por incumplir resoluciones de rotura ($66.159.098 y $85.959.204).

Por su parte, DECSA. fue sancionada exclusivamente por deficiencias en la calidad técnica en tres periodos consecutivos: $22.300.594 (2º Sem. 2022), $32.456.915 (1º Sem. 2023) y $46.229.214 (2º Sem. 2023).

Un servicio a mejorar

Para controlar la calidad del suministro en San Juan, el EPRE monitorea constantemente los índices de frecuencia y duración de los cortes, considerando todas las interrupciones que superan los tres minutos en media y baja tensión.

Analizando el rendimiento de Naturgy, la Frecuencia Media de Interrupción por Transformador (FMIT), que indica cuántas veces el transformador "promedio" sufrió un corte, así como el Tiempo Medio de Interrupción por Transformador (TTIT), que refleja la cantidad de horas que un transformador estuvo sin servicio, muestran fluctuaciones constantes en los últimos semestres.

Índices de frecuencia de Interrupciones (teniendo en cuenta las contingencias de Media tensión)

Índices de tiempo de Interrupciones (Media tensión)

Observando los indicadores globales que excluyen fallas por fuerza mayor, la calidad del servicio en San Juan en 2024 mostró que, en promedio, cada usuario experimentó 5.27 cortes a lo largo del año, con una duración acumulada de 11.9 horas sin electricidad.

Evolución Indicadores Globales de la Calidad del Servicio en la Provincia de San Juan, periodo 2015 – 2024

Los datos disponibles, que incluyen tanto los indicadores de interrupciones como las cuantiosas sanciones aplicadas, demuestran que la calidad del servicio de electricidad en San Juan presenta deficiencias significativas, especialmente en el cumplimiento de los estándares técnicos y comerciales.

Los problemas de calidad se han manifestado en fallas graves de infraestructura y mantenimiento, lo que llevó a sanciones específicas contra Naturgy por la falta de seguridad y mantenimiento en instalaciones críticas como la Estación Transformadora Ischigualasto y el suministro del Hospital de Barreal. Además, se han detectado problemas de abastecimiento en zonas de crecimiento como el sur de Sarmiento, donde la red radial opera al límite de su capacidad, resultando en deficiencias en la calidad técnica.

Aunque se han registrado inconvenientes, el EPRE destacó que las acciones regulatorias y las obras financiadas por el Fondo PIEDE ayudaron a paliar el déficit de capacidad de transformación en Sarmiento durante el verano 2024-2025. La expectativa es que, una vez que se completen las obras de infraestructura en curso (financiadas con fondos provinciales) y las tareas de mantenimiento a cargo de la distribuidora, la calidad del servicio se ajuste a los estándares contractuales para la temporada estival 2025-2026. El EPRE insiste también en que las empresas deben culminar las acciones necesarias para garantizar un servicio dentro de los estándares definidos en el Contrato de Concesión.