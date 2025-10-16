viernes 17 de octubre 2025

Espectáculos

Yanina Latorre se despide de LAM tras una década al aire: "Cumplí un ciclo"

La panelista confirmó que en 2025 dejará el programa de Ángel de Brito. Explicó que su apretada agenda y nuevos proyectos la llevaron a tomar la decisión de cerrar una etapa televisiva que marcó su carrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de diez años de participación ininterrumpida, Yanina Latorre anunció que abandonará LAM (América TV) el próximo año. La noticia surgió casi por casualidad, durante una charla en su programa de radio Yanina 107.9, donde la periodista aseguró que la decisión estaba tomada desde hace tiempo, aunque muchos espectadores no lo habían notado.

El año que viene me voy de LAM. Lo hablamos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, expresó al aire. El motivo principal, según explicó, tiene que ver con los horarios imposibles que debe cumplir desde que asumió la conducción de Sálvese Quien Pueda, ciclo que se emite en la misma señal y justo antes del programa de espectáculos. “No puedo seguir conduciendo, terminando y corriendo a otro estudio. Llego tarde, falto los feriados, y ya no es lo mismo”, reconoció.

A su exigente rutina de televisión y radio, Latorre sumará una nueva faceta teatral: prepara un unipersonal con estreno previsto para 2025. Ese proyecto, junto con sus compromisos en los medios, la llevó a admitir que “no hay tiempo para todo”. Por eso, decidió priorizar los espacios propios y bajar el ritmo de la tarde-noche que LAM demanda.

La salida de Latorre marca el fin de una era en el programa conducido por Ángel de Brito, con quien compartió innumerables debates, primicias y controversias. No es la primera vez que la panelista redefine sus prioridades: meses atrás también había dejado el canal de streaming Bondi Live para concentrarse en su trabajo radial y televisivo.

Fiel a su estilo frontal, Yanina no esquivó las especulaciones sobre quién podría ocupar su silla. “Yo creo que Mariana Brey va a ir a LAM. La veo perfecta para ese lugar. Es súper laburadora y empezó con Ángel, se entienden bien”, opinó. Brey, sin embargo, también tiene una agenda cargada entre sus participaciones en Bondi, Neura, Telefe y C5N, por lo que su incorporación dependerá de los tiempos y contratos.

Mientras tanto, en redes y portales de espectáculos, la noticia corre con fuerza. Los seguidores de LAM ya imaginan cómo será el programa sin una de sus voces más polémicas y reconocibles. Latorre, por su parte, se prepara para un nuevo capítulo profesional, lejos del panel, pero con el mismo perfil combativo y mediático que la convirtió en figura central del mundo del espectáculo argentino.

