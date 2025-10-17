viernes 17 de octubre 2025

Tras las rejas

Así detuvieron a Joel Ojeda de "Gran Hermano" tras un allanamiento en su casa: las fotos

El exparticipante Gran Hermano quedó imputado en una causa en la que se lo acusa de promocionar casinos ilegales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la madrugada de este jueves, Joel Ojeda fue detenido en su casa de San Miguel, en una causa en la que el exparticipante de Gran Hermano 2023 (Telefe) está acusado de promocionar casinos ilegales.

TN Show accedió a las imágenes de parte de los allanamientos a su vivienda y a las fotos del momento de su detención. El mediático quedó en libertad una vez que fue notificado de la imputación y de las medidas que se tomaron.

Cómo son las imágenes del allanamiento a Joel Ojeda

De acuerdo a la fuentes policiales, el procedimiento se hizo a las 6.30 de este jueves en el lugar donde vive Joel por orden del juez de Garantías N° 2 de San Martín, Carlos González.

El magistrado actuó de acuerdo al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, con la asistencia de personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel que siguen una megacausa de promoción ilegal de juego clandestino.

image

En la foto que hay, Joel Ojeda está con bermudas, un buzo y ojotas. El mediático estaba durmiendo cuando la policía irrumpió en su casa para realizar el operativo que ordenó la Justicia.

Durante el procedimiento, se le secuestró al influencer su teléfono celular iPhone 15, dos notebooks y 398.930 pesos que tenía en efectivo. El exparticipante de Gran Hermano tendrá que ir a la sede judicial en las próximas 72 horas debido que quedó imputado.

Joel ya había sido notificado sobre las publicidades que hacía a través de Instagram. En esa red social lo siguen más de 460 mil usuarios, muchos menores de edad. Sin embargo, reincidió y ahora enfrenta una pena que puede llegar a tener como máximo 6 años de prisión.

image

La cuenta de Instagram de Joel todavía tiene actividad, aunque es posible que enfrente la posibilidad de perderla a raíz de lo que hizo. En las últimas horas había publicado un posteo que promocionaba un casino ilegal, lo que ya le habían advertido que no tenía que hacer.

Un caso reciente muy parecido es el de Morena Rial, que adulteraba palabras en los posteos para pasar desapercibida. Pese a su estrategia, en las últimas horas le cerraron las dos cuentas y ya no podrá generar dinero.

Temas
