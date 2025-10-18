Nico Vázquez reveló cuando sintió "algo diferente" por Dai Fernández

La expareja de Gimena Accardi, Nico Vázquez ahora se encuentra saliendo con Dai Fernández, una compañera de una obra teatral. Tras su separación con Gimena, el mundo del chimento dijo que Nico estaba saliendo con Dai, pero ellos lo negaron rotundamente. Esta semana se vio convulsionada cuando ambos salieron a decir que están juntos.
Ahora sorprendió a más de uno lo que dijo Nico Vázquez…
¿Cuándo sintió “algo diferente” Nico Vázquez con Dai Fernández?
“¿El amor arrancó desde, quizás, acompañarse en este duelo que transitaban juntos?”, le preguntó el cronista Rodrigo Bar, haciendo referencia a la etapa difícil que ambos atravesaron.
Fue entonces que, sin dudarlo, Nico respondió con total sinceridad: “Recontra. Para mí fue fundamental, porque uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido. Y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho”, explicó.
El exesposo de Gimena Accardi reconoció que en ese acompañamiento nació algo especial: “En ese momento surgió un vínculo muy fuerte”, aseguró.
Y cerró, a corazón abierto: “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar. Y hasta te lo preguntás: ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘me está pasando algo… y a vos también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?’”.