El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Un verdadero momento de tensión se vivió la tarde del sábado en Avenida Circunvalación, cuando un conductor ingresó en contramano a la transitada vía rápida, poniendo en peligro a todos vehículos que circulaban correctamente.
Ocurrió por la tarde del sábado en la Avenida de Circunvalación. Un Fiat Duna blanco, con vidrios polarizados, circuló varios metros en sentido contrario hasta que fue frenado por otros conductores.
El auto en cuestión era un Fiat Duna blanco con vidrios polarizados, que avanzó varios metros en sentido contrario, causando pánico entre los conductores. Algunos de ellos lograron frenar a tiempo y evitar una tragedia, deteniendo al hombre antes de que ocurriera un accidente mayor.
Las imágenes del hecho comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. Fue una sanjuanina quien publicó el video en su cuenta, acompañado del mensaje: "Gracias a la gente que lo frenó no lamentamos muertes". Intervino la Policía.