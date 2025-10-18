sábado 18 de octubre 2025

Rawson

Volvió a caer el "ladrón sonriente": ahora por robarse una escalera

El hecho ocurrió en una vivienda del Loteo Independencia. El ladrón trepó una pared para llevarse una escalera de aluminio y fue identificado gracias a las cámaras de seguridad. La Policía recuperó el elemento robado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo-sonrisa-patrullero-loteo-independencia

Efectivos de la Comisaría 6ª de Rawson lograron detener a un hombre acusado de robar una escalera metálica plegable de una vivienda ubicada en calle España y Granaderos, en el Loteo Independencia, departamento Pocito.

El hecho fue denunciado el pasado 9 de octubre, cuando la propietaria del domicilio advirtió que un individuo había ingresado a su propiedad trepando una pared medianera para sustraer una escalera de aluminio de 12 peldaños.

Tras la denuncia penal radicada en la seccional, personal policial inició una investigación y análisis de cámaras de seguridad aportadas por vecinos de la zona. Gracias a esas imágenes, los uniformados lograron identificar al autor del robo.

Luego de un operativo, los efectivos detuvieron al sospechoso, identificado como Juan Ramón Guerra, de 39 años, quien posee antecedentes penales. Durante el procedimiento, la Policía secuestró la escalera robada, que posteriormente fue devuelta a su propietaria.

Guerra fue puesto a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad y quedó alojado en la Comisaría 6ª de Rawson, a la espera de ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.

No es la primera vez que Juan Ramón Guerra cae. El pasado 11 de octubre, hace precisamente una semana, fue visto saliendo de una vivienda con un rollo de membrana al hombro. La dueña del hogar lo reconoció como propio, junto con otros elementos eléctricos que había desaparecido de su casa.

robo-sonrisa-patrullero-loteo-independencia

Al momento de la detención, los efectivos incautaron varios objetos, incluyendo llaves térmicas, cables alargadores y zapatillas. El fiscal de Flagrancia dispuso la apertura del protocolo especial, y Guerra quedó vinculado al legajo por el delito de robo en grado de tentativa.

Lo que llamó la atención de los policías no fue solo el intento de hurto, sino la actitud del detenido. Según la foto difundida por fuentes oficiales, Guerra lució una amplia sonrisa mientras era trasladado en el patrullero, como si quisiera aparentar que todo estaba bajo control.

