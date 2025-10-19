Sorprendieron a un menor caminando por un barrio con dos pares de zapatillas y ¡un violín!

Un adolescente fue detenido en las últimas horas en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, tras ser sorprendido por efectivos policiales cuando trasladaba objetos que habían sido robados minutos antes de una vivienda cercana.
El sujeto de 17 años fue sorprendido por la policía mientras transportaba cosas robadas de una vivienda. No supo explicar su procedencia y quedó a disposición del Juzgado de Menores.
El procedimiento se dio luego de que vecinos alertaran a la policía sobre un robo domiciliario. Al llegar al lugar, los uniformados divisaron al joven transportando varios elementos, entre ellos un violín con estuche y dos pares de zapatillas de mujer. Al ser interrogado, el menor no pudo justificar la procedencia de lo que llevaba.
Poco después, una mujer de 70 años denunció en la Comisaría que le habían forzado el candado de la puerta reja de su casa y que le habían sustraído un televisor LCD, además del violín y las zapatillas, que ya estaban en poder del sospechoso.
El sujeto menor de edad fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial. Quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.