domingo 19 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Pocito

Sorprendieron a un menor caminando por un barrio con dos pares de zapatillas y ¡un violín!

El sujeto de 17 años fue sorprendido por la policía mientras transportaba cosas robadas de una vivienda. No supo explicar su procedencia y quedó a disposición del Juzgado de Menores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Atraparon a un menor que había robado en el barrio Teresa de Calcuta de Pocito.&nbsp;

Atraparon a un menor que había robado en el barrio Teresa de Calcuta de Pocito. 

Un adolescente fue detenido en las últimas horas en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, tras ser sorprendido por efectivos policiales cuando trasladaba objetos que habían sido robados minutos antes de una vivienda cercana.

Lee además
Captura: Telesol.
Imágenes sensibles

Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo
vecinos y policias atraparon a un ladron, quien estaba profugo del penal de chimbas, tras el robo de un celular en pleno centro sanjuanino
Comisaría 28°

Vecinos y policías atraparon a un ladrón, quien estaba prófugo del Penal de Chimbas, tras el robo de un celular en pleno centro sanjuanino

El procedimiento se dio luego de que vecinos alertaran a la policía sobre un robo domiciliario. Al llegar al lugar, los uniformados divisaron al joven transportando varios elementos, entre ellos un violín con estuche y dos pares de zapatillas de mujer. Al ser interrogado, el menor no pudo justificar la procedencia de lo que llevaba.

Poco después, una mujer de 70 años denunció en la Comisaría que le habían forzado el candado de la puerta reja de su casa y que le habían sustraído un televisor LCD, además del violín y las zapatillas, que ya estaban en poder del sospechoso.

El sujeto menor de edad fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial. Quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Temas
Seguí leyendo

Atrapan a 'Pimiento' por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa

Pocito: policías le salvaron la vida a un bebé de un año que convulsionaba en la calle

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

Volvió a caer el "ladrón sonriente": ahora por robarse una escalera

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Una motociclista terminó internada tras ser embestida por un auto en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el ocaso de una estrella: el caso juan cruz rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

En detalle, cómo funcionan los juicios de nulidad eclesiástica de matrimonio que permiten, incluso, volver a casarse por Iglesia. 
Proceso poco conocido

¿Sabías que se puede declarar la nulidad del matrimonio por Iglesia en San Juan?, los pasos y detalles

Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Te Puede Interesar

Atraparon a un menor que había robado en el barrio Teresa de Calcuta de Pocito. 
En Pocito

Sorprendieron a un menor caminando por un barrio con dos pares de zapatillas y ¡un violín!

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida
Historias del Crimen

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida

Imagen ilustrativa.
Héroes sin capa

Pocito: policías le salvaron la vida a un bebé de un año que convulsionaba en la calle

San Martín y un partido clave en el Hilario Sánchez: recibe al Independiente de Gustavo Quinteros
Esta tarde

San Martín y un partido clave en el Hilario Sánchez: recibe al Independiente de Gustavo Quinteros

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino