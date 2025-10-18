sábado 18 de octubre 2025

Dura realidad

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina deberá aprender a leer y escribir tras su accidente vial

La ex Gran Hermana dio a conocer la compleja situación que atraviesa el padre de sus hijas. Cabe destacar que Thiago estuvo 28 días internado y en grave estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
daniela-celis-y-thiago-medina-1jpg.webp
Qué dijo Daniela Celis sobre Thiago Medina

En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, “Pestañela” fue contundente al hablar del estado actual de Thiago: “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”, comenzó diciendo la entrevistada en vivo.

Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”, agregó. Y cerró: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”.

