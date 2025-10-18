Daniela Celis confirmó que Thiago Medina deberá aprender a leer y escribir tras su accidente vial

Thiago Medina volvió a nacer tras el impactante choque que sufrió en Buenos Aires y que lo dejó internado en gravísimo estado. Estuvo 28 días en el hospital y en los últimos días tuvo una recuperación impresionante. Aun así la situación es compleja, su expareja Daniela Celis manifestó que Thiago deberá aprehender, otra vez, muchas cosas.

Qué dijo Daniela Celis sobre Thiago Medina En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, “Pestañela” fue contundente al hablar del estado actual de Thiago: “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”, comenzó diciendo la entrevistada en vivo.

“Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”, agregó. Y cerró: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”.

Compartí esta nota en redes sociales:







