Thiago Medina brindó sus primeras palabras tras recibir el alta del hospital: qué dijo

Luego de semanas llenas de preocupación y angustia, Thiago Medina finalmente dejó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega , en Moreno, donde pasó casi un mes internado tras el grave accidente de moto ocurrido el pasado viernes 12 de septiembre en esa misma localidad. El joven de 22 años debió atravesar complicaciones y varias intervenciones, pero logró una evolución médica que, este jueves, le permitió dejar atrás la terapia y salir por las puertas principales del establecimiento de salud.

El clima en la entrada del hospital era una mezcla de aplausos, cánticos de aliento, celulares grabando y flashes incesantes. Acompañado por su familia, Thiago intentó recomponerse y, con la ayuda de su hermana Camila Deniz, buscó un espacio para ponerse de pie y saludar con una sonrisa. “ Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre” , le aseguró a los periodistas que se acercaron a preguntarle por su estado de ánimo a pocos minutos de recibir el alta.

En sus primeras palabras, Thiago reveló el apuro y las ganas por volver a las cosas más simples y valiosas. “Cuando me desperté lo primero que pensé fue en tomar el agua y cuando recibí el alta, en ver a mis hijas”, confesó con honestidad, dejando ver el costado más humano y paternal del joven que, durante semanas, luchó por volver a abrazar a su familia.

Consultado sobre los cambios que siente después de todo lo que vivió, Thiago fue claro: “Muchas cosas, te cambia la manera de pensar, de disfrutar la vida”, aseguró, resaltando lo transformador de haber pasado por una situación tan límite. También se refirió a los rumores que circularon sobre una supuesta propuesta de matrimonio a su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis. “No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá”, aclaró, sin descartar del todo un futuro posible, pero dejando el tema en pausa y emitiendo calma.

La expareja y madre de las hijas de Thiago, Daniela Celis, estuvo presente para acompañarlo en su salida

El joven hizo foco en lo que más le importa hoy: sus hijas Laia y Aimé. “Mucho en mis hijas, querer estar en casa. Ahora veremos qué pasa, el día a día, me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejores. Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo”, repitió, en cada frase, la prioridad de su presente.

No dejó de tener palabras de agradecimiento para el equipo médico y para todos aquellos que lo rodearon y acompañaron durante el duro proceso de recuperación: “Estuvieron atentos a todo lo que necesité, si me dolía algo, estaban apoyando”, reconoció. También le habló a sus seguidores, quienes le demostraron cariño y se mantuvieron pendientes de cada parte médico: “Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”.

Para cerrar, Thiago resumió en pocas palabras lo que fueron estos días, entre el miedo y la esperanza: “No tenía miedo, me quería recuperar rápido para ir a mi casa. Ya está la moto, nada más. Quiero ver a mis hijas y estar con ellas”, afirmó, asegurando que, más allá de cualquier rumor o de lo que venga, su principal deseo y meta es volver a abrazar a las gemelas y reconstruir su día a día, lejos del hospital y cerca de los suyos.

La recuperación de Medina fue posible gracias a la intervención, esfuerzo y compromiso de un equipo multidisciplinario. Profesionales de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería participaron no solo en las operaciones de urgencia y el tratamiento diario, sino también en el acompañamiento permanente a él y a sus seres queridos. El complejo recorrido incluyó días difíciles, partes médicos reservados y el aliento constante de familiares y amigos que, en cada instante, siguieron y celebraron cada pequeño avance en su mejoría.

