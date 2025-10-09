jueves 9 de octubre 2025

Video

¡Que tipazo!: Luck Ra sorprendió a las "zumberas" que se hicieron virales en su show de Vélez

El cantante cordobés tomó una clase de zumba con las mujeres que se hicieron virales por hacer una coreo en pleno show.

Por Redacción Tiempo de San Juan
luck ra 2

El pasado sábado, el estadio de Vélez Sarsfield se convirtió en el epicentro de una celebración llena de música, baile y emociones desbordantes. Luck Ra ofreció un show que reunió a más de 40.000 personas, quienes agotaron las entradas y se dejaron llevar por la euforia entre cuarteto y cumbia. Pero, en medio de la multitud, surgió un momento inesperado que terminó por trascender el espectáculo: un grupo de mujeres improvisó una clase de zumba en pleno campo trasero.

Las chicas de zumba que se hicieron viral en el show de Luck Ra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1976295321891123248&partner=&hide_thread=false

Una espectadora captó la escena con su celular y la compartió en TikTok. En pocas horas, el video se viralizó, superando los límites del estadio y alcanzando miles de usuarios en distintas redes sociales, hasta llamar la atención de medios tradicionales. La escena tenía algo especial: mostraba a las mujeres bailando con una libertad y alegría contagiosas, mientras quienes las rodeaban se convertían en testigos cómplices de esa celebración espontánea. “De grande quiero ser como ellas”, escribió la autora del video, un sentimiento con el que muchos se identificaron al ver tanta vitalidad y desinhibición.

image

Las cifras reflejan su impacto: cerca de 400.000 reproducciones y más de 71.000 “me gusta”. Sin embargo, más allá de los números, los comentarios destacaron la emoción que despertó: “Son increíbles, ¿cómo se organizaron?”, “La señora de las antenitas, la adoro”, “Un grupo que contagia pura alegría”, “Hermosas y la gente les hizo espacio”. Ese tipo de gestos, simples pero genuinos, es lo que convierte a un concierto en algo memorable y único.

Horas más tarde, Luck Ra sorprendió nuevamente durante una transmisión en vivo junto a su pareja, La Joaqui. “¿Vieron el video de las señoras bailando en el Vélez? Mis canciones se prestan para zumba y no lo puedo creer, quiero conocerlas. Quiero inventar un paso con ‘Fingí demencia’ y aparecer un día en su clase”, contó, emocionado por la reacción de sus fans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1976295650934313124&partner=&hide_thread=false

El artista no se quedó en palabras: contactó al grupo, conocido como Las Volker, y viajó hasta Castelar, en el oeste del conurbano, para sumarse a su clase de baile. En sus redes compartió la foto del encuentro: “Hoy fui a Castelar a conocer a las chicas Volker, las que hicieron la coreografía en el Vélez. Las quiero mucho”.

La historia siguió con Luck Ra grabando un video intentando replicar cada uno de los pasos que lo habían sorprendido. Su humildad y naturalidad se sumaron al fenómeno, generando comentarios elogiosos y bromas sobre su habilidad para bailar: “Brilla más cantando que bailando”, señalaban algunos, mientras otros celebraban la cercanía y el humor del momento. El propio músico cerró con un toque divertido: “Ya sé que iba en contramano, ¡pero finjan demencia ustedes también, amigos!”.

