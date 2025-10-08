miércoles 8 de octubre 2025

"Súper enamorados"

Aseguran que Nico Vázquez y Dai Fernández están a punto de blanquear su romance

Tras su separación de Gimena Accardi, Paula Varela confirmó que el actor estaría por confirmar su relación con la coprotagonista de Rocky, la obra de teatro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de 18 años de relación con Gimena Accardi, con quien formó una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, Nico Vázquez estaría listo para dar un nuevo paso en su vida sentimental.

Según revelaron en Intrusos (América TV), el actor estaría a punto de blanquear su romance con la actriz Dai Fernández, su compañera en Rocky, el musical.

Nicolás Vázquez y su compañera de teatro, a un paso de confirmar romance

“En estos días, ya pronto, me dicen, se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance”, aseguró Paula Varela, panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Según la información que llegó al programa, Vázquez y Fernández estarían “súper enamorados” y su círculo íntimo ya está al tanto del vínculo.

La fuente destacó que el propio Nicolás “está muy enamorado” y que Dai también habría hablado del tema con personas de su confianza. Incluso, aseguran que el equipo de trabajo que los rodea en la obra también conoce la situación.

“En breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto”, remataron desde el programa de espectáculos.

