Thiago Medina sorprendió a todos: le pidió casamiento a Daniela Celis mientras se recupera del accidente que casi le cuesta la vida

La recuperación de Thiago Medina , exintegrante de Gran Hermano, sigue generando emoción y esperanza. Tras sufrir un accidente de moto el 12 de septiembre , que lo dejó en estado crítico y lo mantuvo internado durante casi un mes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega , el joven avanza día a día en su rehabilitación.

En medio de ese proceso, Thiago protagonizó un gesto cargado de simbolismo y ternura : desde la sala de cuidados intermedios, le propuso matrimonio a Daniela Celis , la madre de sus hijas gemelas, quien lo acompañó durante toda su internación.

Un amor que renace en la adversidad

Según contaron personas cercanas a la pareja, el pedido de casamiento ocurrió durante una de las visitas de Daniela al hospital. En ese encuentro, Thiago, visiblemente emocionado y rodeado por su familia, le pidió formalmente que se casara con él.

“Le pregunté si seguía con ganas de casarse con Dani y me dijo que sí, que la ama y que quiere hacerlo cuando se recupere”, relató Romina Uhrig, amiga de ambos y excompañera de reality, en el programa Se picó, conducido por Gastón Trezeguet.

Uhrig también destacó el avance médico del joven: “Hoy ya camina solo, entiende todo y está muy bien. Solo no recuerda lo que pasó el día del accidente”.

Daniela, entre la emoción y la prudencia

En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), Daniela Celis habló del estado actual de su relación con Thiago y cómo vive este nuevo acercamiento. “Él me dijo que quiere volver a casa, estar con las nenas, y yo le respondí que si quiere hacerlo, puede. Lo importante es que se recupere bien”, comentó con cautela.

Sobre la propuesta de casamiento, Daniela prefirió tomarse las cosas con calma: “No sé si es el efecto de la medicación o lo dice en serio, pero prefiero que salga del hospital y ahí veremos cómo seguimos”.

La joven también se refirió al vínculo que los une, más allá del romance: “Thiago es parte de mi familia. Es el papá de mis hijas y siempre voy a querer que esté bien. Pase lo que pase, voy a acompañarlo y apoyarlo en su recuperación”, expresó con sinceridad.

Una historia de segundas oportunidades

El ex Gran Hermano pasó semanas en terapia intensiva, con pronóstico reservado, y su evolución fue sorprendente. Hoy, ya en cuidados intermedios, camina por sus propios medios y conserva plena lucidez, aunque sin recuerdos del accidente.

Mientras continúa su tratamiento y recibe el cariño de sus seres queridos, la historia de Thiago y Daniela parece escribir un nuevo capítulo —uno marcado por la superación, el amor y la esperanza— después de una experiencia límite que los unió más que nunca.