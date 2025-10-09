jueves 9 de octubre 2025

Sorpresa

Thiago Medina sorprendió a todos: le pidió casamiento a Daniela Celis mientras se recupera del accidente que casi le cuesta la vida

El exparticipante de Gran Hermano continúa su rehabilitación en el hospital de Moreno, donde protagonizó un emotivo momento junto a la madre de sus hijas gemelas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La recuperación de Thiago Medina, exintegrante de Gran Hermano, sigue generando emoción y esperanza. Tras sufrir un accidente de moto el 12 de septiembre, que lo dejó en estado crítico y lo mantuvo internado durante casi un mes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven avanza día a día en su rehabilitación.

En medio de ese proceso, Thiago protagonizó un gesto cargado de simbolismo y ternura: desde la sala de cuidados intermedios, le propuso matrimonio a Daniela Celis, la madre de sus hijas gemelas, quien lo acompañó durante toda su internación.

Un amor que renace en la adversidad

Según contaron personas cercanas a la pareja, el pedido de casamiento ocurrió durante una de las visitas de Daniela al hospital. En ese encuentro, Thiago, visiblemente emocionado y rodeado por su familia, le pidió formalmente que se casara con él.

“Le pregunté si seguía con ganas de casarse con Dani y me dijo que sí, que la ama y que quiere hacerlo cuando se recupere”, relató Romina Uhrig, amiga de ambos y excompañera de reality, en el programa Se picó, conducido por Gastón Trezeguet.

Uhrig también destacó el avance médico del joven: “Hoy ya camina solo, entiende todo y está muy bien. Solo no recuerda lo que pasó el día del accidente”.

Daniela, entre la emoción y la prudencia

En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), Daniela Celis habló del estado actual de su relación con Thiago y cómo vive este nuevo acercamiento. “Él me dijo que quiere volver a casa, estar con las nenas, y yo le respondí que si quiere hacerlo, puede. Lo importante es que se recupere bien”, comentó con cautela.

Sobre la propuesta de casamiento, Daniela prefirió tomarse las cosas con calma: “No sé si es el efecto de la medicación o lo dice en serio, pero prefiero que salga del hospital y ahí veremos cómo seguimos”.

La joven también se refirió al vínculo que los une, más allá del romance: “Thiago es parte de mi familia. Es el papá de mis hijas y siempre voy a querer que esté bien. Pase lo que pase, voy a acompañarlo y apoyarlo en su recuperación”, expresó con sinceridad.

Una historia de segundas oportunidades

El ex Gran Hermano pasó semanas en terapia intensiva, con pronóstico reservado, y su evolución fue sorprendente. Hoy, ya en cuidados intermedios, camina por sus propios medios y conserva plena lucidez, aunque sin recuerdos del accidente.

Mientras continúa su tratamiento y recibe el cariño de sus seres queridos, la historia de Thiago y Daniela parece escribir un nuevo capítulo —uno marcado por la superación, el amor y la esperanza— después de una experiencia límite que los unió más que nunca.

